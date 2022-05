Dalton, la luz de un sueño

La Universidad de El Salvador lanzará la obra crítica de James Iffland, "Para llegar a Roque Dalton", que condensa en dos tomos y en dos mil páginas el primer estudio crítico de la obra daltoniana, estudio en el cual el Dr. James Iffland, catedrático de la Universidad de Boston, invirtió 25 años.

Saldrá a luz en mayo, mes de su nacimiento (1935) y asesinato (1975). Fue ejecutado por sus mismos compañeros de lucha del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), acusado de ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según un comunicado distribuido por el ERP en la Universidad de El Salvador el 27 de mayo de 1975. Esta acusación ha dado lugar a especulaciones y clasificaciones ideológicas que van perdiendo sentido y significado, en esta era de la posverdad y la pospolítica.

El ensayo crítico de James Iffland centra el debate en la obra literaria del poeta. Dalton es punto culminante de la poesía latinoamericana y mundial de todos los tiempos. Su intensa obra, escrita en un corto período de tiempo, establece un canon literario en el país y Latinoamérica, con aportes fundacionales al género testimonio (Miguel Mármol y los sucesos de 1932), al debate político-ideológico (¿Revolución en la revolución? Y la crítica de derecha), a la novela posmodernista (Pobrecito poeta que era yo) y a su obra poética.

Sus aportes a la literatura salvadoreña y continental se ven menguados por el debate en torno a los sucesos que condujeron a su asesinato y que aún hoy permanecen sin esclarecer. Y es que Roque nunca explicó las interrogantes que pesaban sobre él, especialmente la de Cayetano Carpio, pero también la de Schafik Handal en el sentido que no explicó convincentemente su famosa fuga de la cárcel en 1964, luego de ser interrogado por el agente de la CIA Harold F. Swenson teniendo como testigo al antiguo responsable de la inteligencia cubana Roberto Rodríguez Lahera, quien había desertado de la isla con los dossiers de los 23 salvadoreños entrenados en Cuba para iniciar la lucha armada revolucionaria en El Salvador. Cayetano Carpio, quien desconfiaba de los intelectuales por ser "traidores en potencia", era severo al respecto: "Nadie que haya estado prisionero en las garras de la CIA, y se haya negado a colaborar, sale vivo para contarlo".

El poeta Roberto Armijo en una entrevista en París en los años noventa me narró que Roque no pudo explicar su "desaparición" en México de varios días, en 1974, cuando tenía un controlador que él no conocía ni sabía que lo llevaba como "cola" y que incluso había abordado el bus rumbo a México junto a él desde San Salvador y lo había acompañado en su tránsito hacia el D. F. Según Armijo, se discutió la posibilidad de sacarlo del país. Pero el ERP no contaba con esa capacidad y Dalton había convivido en casas de seguridad, conocido rostros de combatientes y dirigentes y conocía planes operacionales. Era un riesgo, bajo condiciones de guerra, que no podían correr.

James Iffland analiza en su Opus magnum toda la obra de Roque Dalton (poesía, teatro, ensayo político, novela, testimonio). Es lo que queda de Roque, más allá del mito y las leyendas. Sus libros que trascendieron la muerte como la luz de un sueño.