Dante en la Primera Calle Poniente

La primera parte de La Divina Comedia es "El Infierno". La cual Dante Alighieri y su maestro Virgilio bajan a las tinieblas y ven a los condenados sometidos al castigo. Según la gravedad de los pecados cometidos en la vida terrenal, así era el sufrimiento. Lo peor de lo peor estaba en lo más profundo: Lucifer, un demonio de tres cabezas, en una de ellas tenía a Judas, al cual mordía con sus filosos colmillos como un juguete, mientras este gritaba de dolor. Como huéspedes de Lucifer, también encontrábamos pecadores con amor al dinero, traición, indiferencia, corrupción, y tantos otros que abundan en esta latitud.

¿Ha tenido usted la experiencia de bajar a nuestro infierno? ¿Cuando usted pasa por la Primera Calle Poniente justo en la esquina del Hospital Rosales y la Torre Oncológica, no se inmuta al ver filas de tanta gente enferma queriendo salvarse? Del lado izquierdo entrando al Rosales y del lado derecho entrando a la Torre Oncológica. Y más adelante, siempre a la izquierda, una fila de carros de funerarias y pick up cargando bolsas negras con cadáveres. Además, perros callejeros, basura, charcos y ventas ambulantes. Se quedó corto Dante. Se nota cuando los políticos no tienen sensibilidad de esta situación, pasan de largo y siguen su labor de corrupción y bajeza (me refiero a todos, incluido usted que es de GANA, ARENA, FMLN, nuevas pendejadas, nuestros pasatiempos, etcétera).

Las carencias del Hospital Rosales han llegado al colmo que algunos pacientes no pueden quitarle el ojo a su plato de comida, si no se los comen las ratas y las palomas. Otros no comen en platos, sino en bandejas y guacales. El humo de los buses llega a los pabellones, y las carencias son tan extremas, que se puede ver en las aceras afuera del nosocomio gente con drenos y sondas caminando. Un edificio de más de un siglo sin normas de higiene requeridas a la fecha.

Los médicos maltratados, sometidos al reloj marcador, tratando de hacer su mejor esfuerzo; el personal de enfermería y laboratorios mal pagados y con muchos desvelos encima; siempre sirviendo al pueblo, hastiado de miseria, que llega con la esperanza de aliviar el dolor. Es necesario unirnos, exigiendo políticas justas orientadas a la salud y a la educación. Y todos los ciudadanos de este país, por favor, hagamos conciencia política. Esto no puede seguir así. El pueblo padece de hambre.

Mientras el señor presidente ocupa recursos públicos para hacerse sus chequeos médicos en Cuba, el pueblo no tiene algo decente para aliviarse. Me gustaría que los papeles cambiaran por un solo día, y así todos probar lo que es la vida real en El Salvador. Bajen al infierno, conózcanlo, y dejen de hacer populismo cosmético, olvidándose de la realidad básica del país.

Como dice la señora embajadora, el sistema es el que ya no soporta. Por años nos hemos dado cuenta de que no funciona. La burocracia nos ahoga, los costos suben y no alcanzan los presupuestos. Falta de voluntad política para arreglar el país, el cual con la vieja canción de "no a la privatización" seguimos en el atraso. Cada vez que le afecta el bolsillo a un político, salen las turbas a protestar.

Las leyes de Salud y Educación están parejas. Nuestros trabajadores en su mayoría no pasan de tercer grado. Las políticas de salud solo son disparates que no funcionan. Por favor piensen más en lo básico y menos en lo superfluo; no se conformen en salir en la foto del periódico inaugurando excrementos.

Sigan pidiendo carreteras de cuatro carriles para ir a la playa en vez de escuelas y hospitales. Así seguiremos cosechando la más baja de todas nuestras generaciones. Nos conformaremos con seguir teniendo políticos arrabaleros y sinvergüenzas pidiendo bonos, viajes, estipendios, guardaespaldas y maletines negros. Por ahora solo me referí a la Primera Calle Poniente. Pronto escribiré sobre el Hospital Bloom y Maternidad.