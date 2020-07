Danza de millones

Son millones los ejecutados en el marco de la pandemia. Poco a poco conocemos quiénes han sido los proveedores y los montos. Todos han sido contratados bajo la ley de emergencia que permitió adjudicar contratos sin cumplir con los procedimientos legales de adquisiciones y contrataciones (LACAP). Son millones los que se han ejecutado y seguramente todos estaríamos tranquilos si los resultados pusieran en evidencia planificación, capacidad de gestión y evaluación para tomar decisiones.

La Asamblea Legislativa aprobó montos globales y esto justifica solicitar información periódica sobre la ejecución en cada una de las categorías aprobadas. Este requerimiento no se ha cumplido y peor aún, se hace alarde por no cumplirlo. Oficialmente no se sabe en qué y cuánto se ha ejecutado. Son los medios de comunicación los que informan sobre el desproporcionado y poco planificado gasto millonario en bonos, en alimentos, en servicios funerarios, en semillas, en call center, en medicinas... pero nadie sabe, de manera oficial y confiable, la justificación, el monto y el resultado.

Hay duda sobre los resultados de los millones gastados. Los profesionales y sindicatos de diferentes unidades de salud se quejan. No están abastecidos y corren riesgo de contagio. Esto significa que en el presupuesto de gasto pensaron en otras cosas, menos en la protección indispensable de los profesionales de la salud. Aunque no lo digan los dirigentes de instituciones de salud seguramente tienen quejas porque los dejan desabastecidos: les quitan recurso humano calificado, les quitan presupuesto (dicen que en calidad de préstamo) y, entre otras, hasta les obligan a asumir responsabilidades fuera de su competencia institucional.

Hay duda sobre los resultados de los millones gastados. Se anunció, con bombos y platillos, la construcción del hospital más grande y mejor equipado del mundo en unidades de cuidados intensivos, para atender a los afectados por el covid-19. Se inauguró sin acceso a prensa. ¡Qué bonito y reluciente se vio! Fue seguramente la expresión de todos los que apreciamos el show presidencial. Y complementamos la expresión diciendo... Y ¡ojalá no me toque visitarlo! Pero salió a luz que no tienen gente para operar y que se olvidaron de poner área de lavado de ropa. La ropa contaminada tiene que ser tratada en otros hospitales con capacidad debilitada.

Hay duda sobre los resultados de los millones gastados. En plena cuarentena inició la campaña electoral distribuyendo alimentos y semillas a los afectados. Alimentos y semillas adquiridos con millones autorizados por la Asamblea Legislativa en el marco del covid-19. La meta poblacional es similar a la del bono. El trabajo lo asumieron simpatizantes de Nuevas Ideas, debidamente identificados para "motivar el voto" a través de la gratitud populista. Inició la campaña con recursos adquiridos con fondos públicos que todos pagaremos a tasas de interés elevadas. Seguramente al Tribunal Supremo Electoral le será difícil demostrar campaña electoral adelantada.

Hay duda sobre los resultados de los millones gastados. Aquel candidato que ofreció transparencia en la lucha contra la corrupción quedó atrás. El equipo que seleccionó para acompañarle se empeña con eficacia en no proporcionar información. Piden prórroga para ser auditados y se las conceden. La Corte de Cuenta se queja de no tener información y lo tolera a pesar de que por Constitución de la República todo funcionario está obligado a rendir informe cuanto lo solicite. La Fiscalía General de la República, instancia obligada a defender los intereses de la sociedad, guarda silencio.