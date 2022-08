Convengamos en que el sistema nacional de estadísticas del país estaba lejos de ser ejemplar. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2018, posicionaba a El Salvador en la penúltima casilla del Índice de Capacidad Estadística Nacional solo por delante de Guatemala. Dicha herramienta, elaborada por la institución, comparaba a 10 naciones de América Latina en función no solo de la existencia en ellas de una estructura permanente con los recursos necesarios para generar de manera sostenida datos estadísticos relevantes y de calidad, sino "para difundirlos adecuada y oportunamente".

Entre las principales debilidades de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), el referido estudio señalaba su restringido presupuesto, su dependencia de un ministerio, hecho que limitaba sus atribuciones técnicas y de gestión de personal, y una planta profesional reducida.

Y aunque, según el análisis, en el país existía un amplio consenso público y privado sobre la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema, la reforma tendiente a dicho objetivo se había estrellado siempre con el clima de polarización política que imperó a lo largo de la posguerra. En suma, los otrora partidos mayoritarios, acaso recelosos del control que su respectivo contendiente podía obtener sobre las estadísticas, se habían encargado de bloquear cualquier iniciativa al respecto.

Sin embargo, en lugar de superar esas debilidades, es decir apostar por una verdadera modernización del sistema, creando una institución con independencia técnica y patrimonio propio, este gobierno optó por eliminar de un plumazo a la DIGESTYC, una entidad que aunque con dificultades, continuaba generando información valiosa para la comprensión social y económica del país como la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, los datos del observatorio de género o el mapeo sobre el uso de los suelos.

Dicha disolución implica obviamente un clamoroso retroceso en el camino de desarrollar un sistema estadístico nacional robusto y eficiente, pero no resulta al final de cuentas extraña, pues está en exacta sintonía con el espíritu del oficialismo.

Los procesos estadísticos permiten conocer la realidad y generar datos confiables para, a partir de ahí, formular políticas públicas basadas en evidencia con la intención de solucionar problemas específicos y obtener los mejores resultados. De igual manera, permiten monitorear y evaluar si los planes gubernamentales están arrojando los logros esperados.

Obviamente una generación transparente de datos abre la puerta para que una ciudadanía informada exija una mayor rendición de cuentas y pida explicaciones de las decisiones adoptadas por sus gobiernos.

Desgraciadamente, como lo han demostrado los hechos a lo largo de estos más de tres años, ni la planificación de políticas ni mucho menos la transparencia son objetivos prioritarios para esta administración.

Para un gobierno que se guía únicamente por los dictados y veleidades de un solo hombre y que ha hecho todo lo posible por tratar de ocultar cuanta información pública existe, la decisión de desintegrar la DIGESTYC es solo un movimiento natural que se enmarca a la perfección en su esencia autoritaria, opaca y alérgica a cualquier tipo de control.

El que pierde en definitiva es el país que, en adelante, se queda sin una brújula con la cual tomar decisiones informadas en materia socioeconómica.

Para dicha de la multitud de seguidores de este gobierno que han reaccionado al cierre de la institución con irracional chocarrería o con una pasmosa frivolidad, como si una disposición de esa magnitud no fuera a la larga a tener importantes consecuencias sobre sus vidas y las de sus familias, es previsible que el Ejecutivo seguirá entregando con cierta periodicidad el único dato que no ha tratado de esconder y que, por el contrario, ha publicitado con bombo y platillo cada vez que le ha sido posible: el del nivel de popularidad del presidente. Una costumbre que se prevé se mantendrá invariable, toda vez, claro, que ese globo no comience a perder altura.