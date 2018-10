David vs. Goliat

No me consta, pero El Salvador debe ser líder regional de más supermercados y tiendas por km cuadrado. El súper de los salvadoreños ronda las 100 salas en los 14 departamentos. El súper de Gringolandia, y sus dos marcas de modelo "low cost", otras 95. A estas surtidas opciones les sumamos unas 45,000 tiendas, y llegamos a un súper o a una tienda a la vuelta de las esquina.

Una categoría en constante desarrollo, y permanente abastecimiento de la canasta básica y mucho más. Somos afortunados los salvadoreños. "Qué dieran los venezolanos y los cubanos" recuerda la lorita Pepita. Sí, lorita, y aun así, el FMLN queriendo sumergirnos en esos modelos fracasados.

Pero ahora, no se habla de política. Se escribe sobre supermercados.

Recuerdo cómo, este cipotío, alucinaba en el Selectos Gigante. Alucinaba sentado en el carrito, a la altura de los muñecos de Kellog’s. Alucinaba tomando Chocolatina Salud y churritos Diana mientras comprábamos.

Todo inicia cuando un hermano de mi abuelo, Agustín Alfaro Morán, se asocia con Daniel Calleja, un español en busca de oportunidades en El Salvador, y echan a andar Sumesa en la 8ª avenida sur. Esto fue hace 70 años, con razón la campaña de 70 años de Selectos.

¿Cómo es eso; es Sumesa o es Selectos?

Tranquilo. Sumesa fue el primer supermercado de El Salvador, con modelo de carretilla y productos refrigerados. Antes, nuestros antepasados se abastecían en el mostrador de la tienda y en el canasto del mercado.

Agustín decide que su onda era el café, por lo que deja Sumesa en manos de Francisco, el hijo de su socio, cuyo espíritu emprendedor lo lleva a construir Sumesa Gigante; pero antes de inaugurarlo, le cambia el nombre a Selectos Gigante, fuente de mi alucinación.

Años después, explota la guerra y, durante 12 años, la oferta se comprimió y un mercado negro de productos procedentes de Guate y USA floreció.

También floreció el espíritu emprendedor de don Francisco gracias al cual, a pesar de las bombas, inauguró sucursales Selectos en Santa Ana, Sonsonate y San Miguel y absorbió los supermercados Todos.

Ya firmada la paz, adquiere los súper Sol, Multimart y la Tapachulteca, y más reciente, bajo el comando de su hijo Carlos, remoza los interiores de las salas Selectos, abre El Paseo, Santa Elena, y otras más; levanta Las Cascadas de las cenizas del Walmart, abre su sucursal punto com, y lanza su campaña de 70 años.

Tenés razón, Carlos. "Nadie nos conoce tanto". Así conocía la Central Madeirense a los venezolanos, ahora con anaqueles fantasma. No dejemos que esto pase en El Salvador.

David, el supermercadero salvadoreño, lucha contra Goliat, el gigante de Arkansas, quien llega armado con sus 4 supercenters (como el nuevo "Wow" Mart Santa Elena), y sus despensas de Don Juan, Familiares y Maxi.

Goliat no contaba con la astucia de David, siendo El Salvador el único país donde el músculo del norte no le ha sacado el aire al local. Es que los salvadoreños somos cachimbones, el mismito caso de nuestra querida TACA que, luego de superar el abate gringo, conquistó a una colombiana llamada Avianca.

El David Calleja mantiene viva la chispa de su abuelo y su padre, ofreciéndonos una experiencia Selectos de primer mundo. Antes de comprar, ya dentro del súper, la niña Rosita, tranquila como Camila, saca del cajero con lo que va a pagar; paga la luz, cobra su remesa, carga su celular, se toma un cafecito con quesadilla, y luego echa los esenciales a la carretilla, pasando por una amplia selección de salsas mexicanas, turrones españoles, vinos y cervezas de todo el mundo, cafés de altura, mariscos del puerto y verduras de Chalate.

Imposible no meter la cuchara política. Les voy a ser franco; como aún no conozco en detalle su plan de gobierno, no estoy del todo convencido por Carlos Calleja, aunque es el único candidato que ha puesto a Goliat en sano juicio. Sí estoy convencido de que con las otras dos opciones (sin ofender a Mr. Vamos), nos pintan anaqueles fantasmas, desencanto y mayor decadencia.

Realicemos lo conveniente que es darle la vuelta a la esquina y encontrar un súper, o una tienda, bien abastecidos de productos para todos los bolsillos. No la vayamos a regar.

Aclaración: El título de esta nota es el mismo de la excelente columna de Joaquín Samayoa (EDH, 3/10/18). ¡Espero no lo haya patentado!