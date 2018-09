¿De China con amor? (II)

¿Por qué sorprendernos? En una entrevista televisiva un día después del anuncio presidencial de la apertura de relaciones diplomáticas con China, la jefa de la fracción parlamentaria del FMLN hizo, como era de esperarse, una férrea defensa de esa decisión. Con toda razón se refirió al derecho que tiene el país de entablar relaciones con la nación que desee y a que corresponde al presidente de la república conducir la política exterior. Pero al abundar en el tema, en particular acerca de los temores que esas relaciones despiertan en la mayoría de la población, dijo, palabras más palabras menos, lo siguiente: ¿Por qué se sorprenden o se asustan, si el partido comunista salvadoreño tiene relaciones desde hace muchos años con el partido comunista chino?

Así las cosas, para ella –una persona que por cierto merece mi respeto– los salvadoreños debemos permanecer callados, solo porque su partido se las lleva de maravillas con su homólogo asiático. Aceptar este argumento equivale a admitir que si un familiar pertenece a una pandilla asesina, el resto es igualmente partícipe de aquella. Más sencillo: como los dos partidos comparten ideales, toda la población debe estar tranquila y hasta obligada a condonarles sus fechorías. Aunque pertinente, obviamos aquí el "lenguaje cervantino" empleado por el primer designado a la presidencia –que desprestigia el alto cargo que ostenta– al referirse a los funcionarios taiwaneses que han denunciado la extorsión que querían practicarle a su país.

Por lo demás, muchos piensan que, especialmente en materia de política exterior, el mandatario no toma una decisión si no tiene el aval de la cúpula partidaria, que a su vez recibe instrucciones de Cuba, Venezuela e Irán. Esto lo atestiguan las votaciones de El Salvador en foros como los de la ONU y la OEA, cuando se trata de resoluciones que afectan a gobiernos tiránicos como el de Maduro.

Otra cosa distinta es la reacción que ha causado el mensaje nada subliminal de funcionarios de Estados Unidos ante la mencionada decisión, que aunque legal y soberana, conlleva una enorme carga de ilegitimidad porque se tomó a espaldas de toda la población. En consecuencia, esta no tiene por qué pagar por los platos rotos. Claro, el gobierno estadounidense tiene también todo el derecho de reevaluar sus relaciones con el país. Esto no se discute, pero es precisamente en este punto donde nuevamente resalta la torpeza diplomática del gobierno salvadoreño, sabiendo que el actual inquilino de la Casa Blanca no pierde oportunidad para justificar la expulsión de compatriotas y de insultarnos, al punto de llamarnos "país de mierda".

Pero igualmente, hay que entender que esas actitudes viscerales provienen de un presidente del país más poderoso del planeta, que se pelea un día sí, y otro también, con todo el mundo, independientemente de la noción muy extendida de que Estados Unidos siempre nos ha considerado como parte de su patio trasero. Sin embargo, no podemos ignorar que con ellos compartimos los valores democráticos de Occidente y que han cobijado, hasta ahora, a casi un tercio de nuestra población que busca oportunidades que no encuentra en su propia tierra. Más allá de la xenofobia que distingue al señor Trump, tampoco podemos obviar el hecho de que el país del norte es nuestro principal socio económico, comercial y financiero. Nos guste o no, esta realidad nos obliga a doblar la testuz, lo cual es mil veces preferible a someternos a extraños, haciéndonos partícipes de una conspiración geopolítica que puede comprometer el futuro de toda la humanidad.