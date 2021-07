De cultos y democracia...

Los seres humanos somos propensos a adorar héroes: deportistas, estrellas de cine, políticos, etcétera, esto forma parte de la cultura. Sin embargo, esta adoración a los héroes toma un giro siniestro cuando se comienza a idolatrar líderes sin escrúpulos. Esta tendencia conduce al desarrollo de un culto a la personalidad, un fenómeno peligroso que afecta cada vez más a las democracias. Muchos documentales muestran el frenético culto a "héroes" tales como Hitler y Stalin en lugares emblemáticos como el Sportpalast de Berlín y la Plaza Roja en Moscú.

Hitler dijo: "Qué buena suerte para los que están en el poder que la gente no piense". Stalin dijo: "Las ideas son mucho más poderosas que las armas. No dejamos que nuestra gente tenga armas. ¿Por qué deberíamos dejarles tener ideas?" Los seguidores irreflexivos, desprovistos de ideas, son el sueño de un dictador. Para que la democracia funcione, los ciudadanos deben: desempeñar su papel participando activamente en el proceso político; prestar mucha atención a las políticas y los problemas -no depender exclusivamente de la publicidad que rodea a los líderes; mantenerse informados -desarrollar posiciones políticas respaldadas por hechos, no promesas, mucho menos por medias verdades.

La obediencia inquebrantable es una gran amenaza para un sistema democrático. El costo de mantener a los líderes vanidosos en el poder divide a los países, fomenta el comportamiento violento entre partidarios y afecta la libertad y la justicia. Por extraño que parezca, los cultos a la personalidad son un mecanismo racional para imponer el control. Sirven como la prueba de lealtad, la ordenación de los disidentes en fanáticos del régimen.

A veces, estos pueden ser relativamente inocuos, pero se pueden transformar en un fenómeno peligrosamente autoritario cuando se cumplen dos criterios: 1. cuando se requiere que los miembros del partido idolatren públicamente a una sola figura política para ser plenamente aceptados; 2. si los miembros del partido son castigados por negarse a repetir públicamente mentiras en nombre de esa figura. Los cultos a la personalidad basados en mentiras crean resultados predeciblemente destructivos en las democracias. Una vez que existen castigos formales por romper con los mitos aprobados oficialmente, menos partidarios están dispuestos a hablar. La otra cara de la moneda es igualmente preocupante: algunos políticos cínicos se dan cuenta de que pueden ascender en las filas del partido yendo más lejos que otros al demostrar públicamente su lealtad al culto a la personalidad, aun y cuando esta lealtad se base en mentiras y falsedades.

Pero ¿qué necesita nuestro querido El Salvador? Nuestra incipiente democracia necesita líderes capaces, con una fuerte brújula moral y una visión clara para unir nuestra sociedad; y así poder dar una esperanza real a los menos afortunados. La libertad de expresión es el elemento clave para evitar la manipulación del entorno político. Esta permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Sin la libertad de expresión estamos condenados a la opresión.