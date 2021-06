De la Kakistocracia a la "obligación histórica"

El camino por recorrer en nuestro querido El Salvador es como todo viaje: desde un punto de partida hacia un punto de destino. El punto de partida es el presente, esa dimensión de tiempo en la cual poco importa el pasado, poco importan las dictaduras y oligarcas de antaño, los veinte años de ARENA, los diez del Frente, los mismos de siempre, los meses de NI; lo único que importa es la realidad donde estamos y hacia a dónde vamos, no hay más.

Ese punto de partida hoy día lo podemos definir como una Kakistocracia, del griego kàkistos, el peor; y kratos, gobierno, término acuñado por Michelangelo Bovero allá por los años 1600, siendo su significado el gobierno de los peores. Un gobierno formado por los más ineptos, los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos de un determinado grupo social. Los síntomas de nuestra Kakistocracia son evidentes: la mediocridad, la incongruencia, el comportamiento ordinario, la ineptitud, la falta de transparencia; la incomprensión de la seriedad del momento histórico que se vive y de la complejidad del aparato estatal y los conceptos que lo rigen; alimenta una realidad alternativa que les obliga a distorsionar, tergiversar y manosear resultados. La Kakistocracia no es sostenible y conduce inevitablemente al caudillismo, esos líderes mesiánicos que no son líderes populares sino que manejan sectores populares liderando una coalición de fuerzas creadas a su medida.

A nuestros líderes se les olvida que nuestro querido El Salvador no es tierra de caudillos, de profetas y superhéroes, de ídolos e íconos. Nuestra memoria histórica no contempla un Señor de Sipán, un Moctezuma o Atahualpa; un Perón o un Ortega; un Luismi o Bad Bunny, ¡no!, si apenas tenemos al indio Aquino, al Cipitío y al Mágico, no hay más. Somos la tierra del punche en el huacal, al que se quiere salir lo jalamos bien abajo. ¿Dónde están los aspirantes a caudillo Funes y Saca? Nos desilusionamos rápidamente, nuestro entusiasmo es efímero y actuamos.

El desafío de la Kakistocracia que nos agobia es convertirse en una verdadera democracia, vibrante e incluyente, donde reinan la libre expresión y el respeto al ciudadano y las instituciones, donde la sana crítica es bienvenida; solo así llegaremos al punto de destino, esa obligación histórica que enfrentamos y compartimos todos los salvadoreños con El Salvador: un país pacífico y próspero. A este gobierno lo mediremos no por su discurso, sus promesas, sus narrativas, ni siquiera por sus hechos, ¡no!, lo mediremos por los resultados, no hay excusa: tienen el control... cumplan. Lo mediremos por: la recuperación de la economía (empleos, exportaciones, inversión local y extranjera); el manejo de las finanzas públicas (transparencia, responsabilidad y prudencia en el manejo de nuestros fondos); el combate a la delincuencia (corrupción, la tranquilidad de nuestros barrios). El instrumento de medición es simple: nuestro sentir en carne propia. Hasta este momento lo que nos han mostrado es "same crap, different flies". La luna de miel se está acabando... no somos pueblo de caudillos o superhéroes. Dios, Unión, Libertad.