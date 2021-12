Si Noruega se quedara sin petróleo, ¿mantendría su gran estado de bienestar, similar al de Suecia y Dinamarca? Seguramente que sí, pues el petróleo no es su fuente de prosperidad. Si fuera así, Venezuela no estuviera en ruinas. La fuente del bienestar noruego es "el fondo del petróleo"; su sistema seguro de pensiones; el más grande del mundo. Gracias a la cuidadosa administración de este fondo, puede aportar seguridad a todos los retirados noruegos, tanto de las generaciones actuales como las venideras.

El secreto noruego es sencillo: ingresar más de lo que extraen y cuidar la fuente de la gallina de los huevos de oro, que hoy es el petróleo, y mañana podría ser cualquier otra inversión. De hecho, una de sus virtudes es los fondos de inversión asegurados, hoy por hoy, los más estables del mundo.

Por otra parte, la educación y conciencia social del ciudadano noruego es notable, y su mentalidad de defensa nacional y protección interior es envidiable.

El argumento "terminaremos como Venezuela" empieza por utilizar a partidarios de derecha frente a cualquier propuesta progresista. Ese es el principio. Luego les suena tan bonito destruir el progreso, "en nombre de la democracia", con tiranía y populismo. De la democracia no se come, al menos que se eduque al pueblo primero. El talento se cultiva, la capacidad y el esfuerzo se aprenden, y el potenciador es la educación.

La democracia se autolimita con las leyes; los demócratas también se limitan con los derechos y responsabilidades. El problema son los que se aprovechan de los demócratas y de la democracia, para no cumplir las leyes; los que no respetan los derechos, abusan de las libertades y no aceptan responsabilidades. Democracia sin moral, no funciona.

Tenemos que entender las leyes primero, y estar claros que sin educación las sociedades no funcionan. Se necesita la educación de las masas para respetar la división y limitación de poderes, y los derechos humanos.

Por décadas, la educación ha venido siendo deficiente. Con educación precaria tambalea la democracia, y caemos en las garras de monarquías, dictaduras y aristocracias, todo un desastre que multiplica la corrupción, las mentiras y la pobreza.

No existe democracia real, ya que las instituciones legales son controladas por políticos, elegidos por votos producto de la manipulación de personas, por medio de campañas mediáticas y falsas promesas. El resultado es caer en las manos de la incompetencia, sin instrucción notoria, sin experiencia, lo que multiplica el hambre, la miseria, la corrupción, las bolsitas y el circo.

Empecemos por educarnos; el camino para el éxito social será largo. Pero solo así, dejaremos de elegir ineptos. Solo así, eliminaremos el hambre y la falta de desarrollo social.