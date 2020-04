De los olvidos a los olvidados

Mucho se ha dicho que Bukele encarna una nueva forma de hacer política, la política del siglo XXI: el presidente "millennial". Y esta crisis que estamos todos viviendo lo muestra y confirma una vez más, para los que aun lograban cuestionarlo. Que muestra una novedad, sí, pero por desgracia, no es necesariamente buena. Ni para él, ni para nosotros. Sobre todo, para nosotros. Por eso, la desgracia.

Aquella novedad ahora ya conocida de todos es la comunicación. Las redes sociales. Bukele tuitea. Y tuitea mucho. Ya lo sabemos. Así piensa que gobierna. ¿Si funciona? No lo creo. En este nuevo sistema, nos presentaron a las redes sociales como un nuevo brazo de la política, una nueva manera de hacer política. Pero en este caso es falso; la comunicación se ha convertido en un fin sí mismo, un pequeño mecanismo autónomo, suficiente y arrogante. Las palabras se olvidaron de lo que tenían que servir y engendrar: la acción. La comunicación sin la política. Las redes sociales enredadas sobre ellas mismas, como un espectáculo infinito cuya razón de ser no recordamos. Es el jugador de fútbol que se ha perdido en sus amagos y termina olvidándose de la pelota. El estudiante que dejó su mochila en casa. El tenista que llega a la cancha sin sus raquetas. El presidente que se olvidó de lo que es ser presidente. Quizás nunca lo supo. Hacer. Actuar. Hablar, pero actuar. Hablar para actuar. No solo hablar y hablar mediante 280 signos o en discursos larguísimos, laberintos inútiles, en los que se busca perdernos y dormirnos en enumeraciones y repeticiones infinitas. Se podría dividir el tiempo al menos a la mitad para decir lo mismo.

Uno de los paroxismos del espectáculo presidencial fue durante la discusión que Bukele tuvo con Residente, cuando el presidente no dudó en afirmar que los políticos, de antes, los famosos "mismos de siempre", solo son apariencia. Agregando que todos toman siempre el mismo tono de voz para hablar. Y sin duda sea cierto. Pero lo dijo el individuo (el presidente) que estaba con una camiseta negra, una chaqueta Ralph Lauren y una gorra puesta al revés, hablando con un cantante por Instagram live, haciendo, como siempre, largas frases con muchísimos detalles, innumerables digresiones, siempre hablando más y más rápido. No hace falta aquí ningún comentario.

De estos olvidos, nacen los olvidados. Y son muchos. Hace dos semanas, escribí sobre los olvidados, los que sí viven en la realidad, dura y sombría realidad; los que tienen hambre y no tienen dinero ni comida para quedarse en la casa (cuando hay casa). Fue hace dos semanas, y nada ha cambiado. Presentaba en mi columna a Roberto que vendía dulces en los buses. Ahora intenta vender bolsas de agua a ciertas horas, como Marcela intenta ganar unas cuantas monedas con los sándwiches que prepara. Sobreviviendo. Nadando abandonados en un mundo que Bukele desconoce y menosprecia. ¿Se le ha visto algún día salir de Casa Presidencial?

Él tendrá que pedir perdón por eso. No los que gritan de hambre. No Roberto ni Marcela. En ningún caso tienen que pedir perdón: ni doña Marta ni doña Victoria. Al contrario, a nosotros, como sociedad, nos toca pedirles disculpas. A Marcela, Marta, Victoria, Roberto, Alfredo por la pierna baleada por un policía, y todos los otros, tantos más. Les pedimos perdón.