De niñatazos, sicofantes y dinosaurios...

Un colega y buen amigo, de origen español, de envidiable trayectoria académica y profesional, recién decía: "Hostias, que estáis jodidos, gobernados por niñatazos, sicofantes y dinosaurios...", entiendo por ello lo siguiente: niñatazos, superlativo de niñato, "una persona joven, inexperta y presuntuosa que tiene aires de superioridad y pretende saberlo todo, quien habla y actúa irreflexivamente y con mala educación"; sicofante, "alguien que busca obtener una posición o estatus personal mediante la adulación de aquellos que ya gozan de ciertas influencias y estatus social". Los norteamericanos los llaman Yes-men, alguien que practica la adulación insincera para obtener ventaja propia, le dice sí a todo; dinosaurios, los mismos de siempre, a quienes ya tan bien conocemos por sus acciones y permanencia en la vida pública, aunque a veces no tan pública; "gobernados por" nuestra clase política, que en general se distingue por las características antes descritas, y sin temor a equivocarme me atrevo a decir que en estos difíciles tiempos ¡nos ha fallado! La salud pública y la economía en ruinas, con una deuda pública sin precedentes, sin leyes ni soluciones, con una corrupción desenfrenada.

Triste y lamentable situación después de tanto sacrificio: cuarentenas, confinamientos, abusos, carencias, desempleo, etcétera. ¿Y hoy? La pandemia arrecia más fuerte que antes y sin medios ni sustentos, sujetos a los espectáculos y escándalos que a diario nos proporciona la clase política, vergonzosa tragicomedia digna de la antigua Grecia.

¿Cómo nos sentimos los salvadoreños? Defraudados, confundidos y con un intenso miedo: es que si salen se mueren, es que como salieron se están muriendo. ¿Y la solución? Única... para adentro a morirse de hambre; y a seguir el sabio mandato del hombre: "al que no le guste, que se aguante", pues a aguantar se ha dicho. Pero para aguantar necesitamos nuestra fe, nuestra fe cristiana, que en esa preciosa oración pedimos al Creador "danos hoy el pan de cada día" le pedimos para hoy, el presente, no para el futuro porque el futuro es hoy. Tenemos que salir a buscar el sustento diario para nuestras familias con ese intenso propósito, ese entusiasmo, esa fortaleza que solo la proporciona nuestra fe en Dios, cumpliendo a cabalidad las medidas preventivas de la pandemia, es dentro de nosotros que reside la fuerza que necesitamos y no en las "soluciones" de la clase política; y cada vez que consigamos algo, cumplamos con el mayor de los preceptos de nuestra cristiandad, compartamos con otros, por poco que sea.

Una buena amiga, una monja de un gran calibre intelectual, siempre me decía que el verdadero milagro de la multiplicación de los panes y los peces no era que nuestro Señor había multiplicado todo, como si fuera un mago de circo, no, el verdadero milagro era que había logrado que todos allí presentes compartieran lo que llevaban, y fue así como comieron todos. Amemos al prójimo como a nosotros mismos, compartiendo, es así como demostraremos el amor a Dios por sobre todas las cosas. Defendamos nuestro lema Dios, Unión, Libertad con toda la fuerza de nuestro ser.