De nuevo en defensa del gremio y la presunción de inocencia

Para el caso del gremio de abogados y tal como en ese momento lo dijimos, ahora insistimos en expresar que no se justifica la persecución de abogados por la sola circunstancia de haber representado, asesorado o solventado una disputa de alguien a quien se acusa del cometimiento de ilícitos penales, como igual reiteramos que no se justifica que se acuse a notarios por el solo hecho que ante sus oficios se hayan otorgado instrumentos de personas investigadas. Las actuaciones de los abogados en el ejercicio de su profesión requieren investigaciones mucho más exhaustivas para determinar si, en efecto, hay participación en el cometimiento de un delito.En esta columna, hemos expresado nuestro total apoyo a las labores de investigación y persecución del delito, pero también hemos exigido a jueces, fiscales, autoridades y medios de comunicación que tengan prudencia institucional cuando de investigar a un abogado se trata. Más importante todavía, no se debe olvidar que –como a todos los ciudadanos– también a los abogados se les presume inocentes mientras no se demuestre lo contrario.Estas reflexiones son oportunas ahora que dos miembros del gremio de abogados han sido acusados del delito de evasión tributaria. Como se ha venido haciendo en los últimos meses, Fiscalía decide exponer públicamente a los investigados, afectando seriamente su imagen ante la opinión pública y creando una impresión de culpabilidad que es inaceptable.Nos referimos al hecho de que estos profesionales, sin haber sido condenados en juicio, ya han sido expuestos al escarnio público. En estas circunstancias, la presunción de inocencia no ha tenido prevalencia y eso es algo que el CEJ siempre ha rechazado, puesto que ese principio se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad.Queremos ser enfáticos en aclarar que seguimos apoyando las labores de investigación y combate directo al delito, y que aplaudimos la actitud valiente que ha venido teniendo el fiscal general de la República. Pero también queremos ser enfáticos en repetir que esa labor no pasa, ni por cerca, por propiciar la creación de juicios paralelos, ni mucho menos requiere exhibir, como delincuentes, a personas que aún están siendo investigadas.Es importante que una institución como la Fiscalía rinda cuentas a la ciudadanía e informe permanentemente sobre sus actuaciones, pero eso no significa que –sin contar con juicio previo– publicite anticipadamente actividades de investigación que están lejos de concluir y de las que aún no se conoce su resultado.Desde luego que esto aplica para todo tipo de personas investigadas, como también aplica para toda suerte de diligencias. Para el caso específico de nuestro gremio, se han publicitado allanamientos a despachos de abogados, anunciando con bombo y platillo los motivos de la investigación, sin que a la fecha sepamos cuál ha sido el resultado de esas investigaciones. Para mientras, estos despachos y sus miembros ya fueron afectados. Esto es lo que criticamos.Velar por el imperio del derecho también implica velar porque se respeten las garantías de un Estado democrático de derecho. La presunción de inocencia es uno de ellos. Exigimos que se respete.