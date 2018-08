De profecías y falsos profetas en la política

Hace ya un año escribía sobre el caballo de Troya celeste, pintado con una inmensa "N" en el costado y cómo se iría metiendo en nuestra mente intentando embadurnar a todos los partidos políticos, como si las instituciones fueran las corruptas y no los hombres que las componen; desligándose de cualquier señalamiento, mientras transitaba alegremente entre la izquierda y la derecha sin inmutarse, creyéndose superior a todos y situado, como el personaje del anticristiano Nietzsche, sobre el bien y el mal.

En ese mismo artículo y en otro, advertía (no como adivinador, sino utilizando la prognosis criminal, como parte de la psiquiatría forense, que manejo bastante bien) que ese tipo se vendería a sí mismo como una especie de pseudo mesías para lo cual debía hacerse expulsar del partido que lo lanzó a la palestra política y una vez fuera, se aliaría con cualquiera, con tal de conseguir su propósito: llegar a la presidencia. Hoy debo hacer una nueva advertencia para que quede grabada y acaso, si no es tarde, haga reaccionar a alguna persona de buena voluntad que en buena lid lo siga, creyendo su falsa profecía.

Entiéndase claro, esto no se trata de si se le obligó a saltar como batracio de un color a otro porque se le cerraban las puertas; ¡se trata de principios! Se trata que tú no puedes cambiar de ideología o de fe o de familia porque las cosas se pusieron difíciles; se trata que en la adversidad se prueba el temple del acero y ahí es donde se mide de qué están hechos los hombres (y al decir "hombres" me refiero a varones y a mujeres).

Se han puesto a pensar ¿cuáles son sus propuestas? Más allá de hablar mal de los partidos políticos, ¿qué más ha dicho? ¿No parece haber una absoluta incongruencia terminar en uno de ellos, acaso el más cuestionado; y aliarse, salvo honrosas excepciones, con nefastos personajes expulsados por corruptos de los otros institutos o enquistados ahora alrededor suyo como mercenarios por un sueldo, después de haber recorrido todo el espectro partidario y que ahora se dedican a insultar a los demás en redes, por unas cuantas migajas? ¿Cuál es el verdadero propósito del populista? Déjenme esbozarlo en tres palabras: Ostentar el Poder.

Francamente (y fíjense que lo advierto, esperando sinceramente que nunca nos toque escribir desde el exilio, habiendo nuestra patria perdido la democracia), francamente, lo repito, este es por mucho, el más peligroso de todos los personajes que han desfilado por la palestra política. Es un dictador en potencia y tiene todo el perfil psicodinámico para convertirse en uno. Está enamorado de sí mismo y no quiere a nadie más. Es completamente rencoroso y desconfía de todos y no siente culpa por nada que haga. Habla bien pero no cree nada de lo que dice; y como todos los sociópatas, no tiene ningún empacho en utilizar los más ruines medios para conseguir sus fines; y así se hace rodear de troles y mafiosos; para finalmente cumplir aquel refrán popular de que el león juzga por su condición y por eso no puede acercarse a nadie ni permitir que nadie se le aproxime, como quedó demostrado recientemente cuando se hizo acompañar de una docena de matones con ametralladoras a la vista, para evitar que su escaso público lo tocara.

¡Cuidado, Patria querida! Que se aproxima el peor de los peligros. Un lobo con piel de oveja... o para tropicalizarlo, un cuervo disfrazado de golondrina.