¿De qué campaña sucia están hablando?

Creo que todos los salvadoreños estamos hastiados de las múltiples mentiras que se ofrecen en campaña política, así como los abusos que se han cometido de los recursos públicos, y que seguramente se continúa cometiendo ente las narices de todos, pero no tenemos la valentía para definir en las urnas por medio del voto de castigo a los implicados en posibles delitos de corrupción, es decir que la ciudadanía no castiga, sino que premia al posible corrupto, en detrimento de otros candidatos. No obstante, a ello, ha surgido una nueva moda, "la victimización", que cree que todo lo que se dice es campaña sucia.

Por ejemplo, no se podría llamar campaña sucia pedirle a un partido político o candidato "devuelvan lo robado" y tampoco debería ser causa de censura, para el caso, la población debería dirigir su furia hacia las personas que tuvieron a su cargo al partido ARENA, en los tiempos donde se estima que hubo hechos de corrupción, pero qué tiene que ver Carlos Callejas con "devuelvan lo robado" si es una persona que no ha estado inmiscuido en política partidaria y posiblemente cuando se cometieron esos hechos a lo mejor estaba estudiando su Maestría en la universidad.

Creo que como población tenemos todo el derecho de exigir "devuelvan lo robado", pero para ser ecuánimes hay que pedírselos a todos aquellos que han tenido a su cargo el manejo de fondos públicos y que han sido cuestionados por mala administración, y no solo al que se busca debilitar en la campaña política, ya que desde que se despliega de forma parcial toda una campaña hacia un solo sector político, desde ahí se vuelve campaña sucia, en otras palabras la retórica "devuelvan lo robado" debería cobrar sentido no solo para el partido ARENA, donde algunas personas sin duda abusaron en el manejo de los recursos públicos en el pasado.

Sino que esta campaña podría aplicarse también al FMLN, que no solo han demostrado incapacidad en el manejo de los recursos públicos, además de ello se volvieron cómplices al pedirle al expresidente Funes que se quedara en Nicaragua, porque sabían que se avecinaba toda una investigación que ha concluido en la condena por enriquecimiento ilícito y procesado con órdenes de captura por el caso "Saqueo Público" donde se presume se sustrajeron del erario público 351 millones.

Entonces ¿qué culpa tiene Hugo Martínez por los hechos cometidos por otras personas? "Ninguna". De lo único que talvez podría ser culpable, es que, siendo ministro de Relaciones Exteriores, se le extendió un pasaporte diplomático a la señora Guzmán, que no tenía ninguna relación laboral con el Gobierno. Del mismo modo se le podría aplicar "devuelva lo robado" al exalcalde de San Salvador, donde se ha visto presuntamente vinculado en algunas situaciones anómalas en la contratación de las lámparas led, en la que la Corte de Cuentas de la República encontró irregularidades por $3,186,152.08 en el contrato.

De igual manera ocurre con el contrato superfluo que se firmó por la propiedad que alberga el Mercado Cuscatlán, dicha propiedad fue ofertada en el año 2103 a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por un monto de $42 mil más IVA; sin embargo, dos años más tarde se pagó $85 mil más IVA. Es decir, un poco más del doble, lo cual evidentemente hay una anomalía profunda que debe investigarse.