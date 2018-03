De regreso a clases

Lee también

La ilusión de volver a las aulas, a ver a sus compañeros, profesores y la oportunidad de aprender cosas nuevas es la mayor motivación que lleva todo estudiante al iniciar su retorno a clases. Según las autoridades del Ministerio de Educación, se espera que un estimado de 1.3 millones de estudiantes se matriculen para realizar sus estudios académicos durante el presente año. Las autoridades de Educación también hicieron mención que esperan reinsertar cerca de 5,000 estudiantes que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonar sus estudios durante el año recién finalizado.Sin embargo, el retorno a clases no es del todo ilusión para muchos estudiantes, factores como la deserción escolar, la delincuencia en los centros de estudio, los asesinatos de estudiantes, la difícil situación económica que aqueja a la gran mayoría de salvadoreños, profesores que han tenido que abandonar sus escuelas son solo algunos de los inconvenientes a los que deben enfrentarse buena parte de los estudiantes.Por si fuera poco lo anterior, la mala infraestructura de algunas instituciones y la falta de insumos didácticos y servicios básicos hacen que regresar a clases no sea tan emocionante, veamos el resultado obtenido en la PAES de 2016 que fue de 5.26, todavía menor al valor de 2015 de 5.30, estas cifras confirman que la calidad de la formación académica a nivel general siga siendo deficiente, hay algunas instituciones que sobresalen a través de algunos estudiantes, pero estas son contadas.Los factores descritos anteriormente impactan directamente en el desarrollo emocional y psicológico de los estudiantes, disminuyendo considerablemente su capacidad de desarrollo, haciendo que su rendimiento sea menor al de otros estudiantes que sí poseen todas las ventajas requeridas.A pesar de todo lo malo también cabe mencionar que hay factores positivos, por ejemplo: se ha estado realizando capacitaciones de profesores en tecnologías de la información y comunicación, en robótica educativa a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, las entregas de las computadoras Lempitas, se integrarán nuevas materias en las modificaciones de los planes de estudio que se tienen previsto realizar.Programas como jóvenes talento en ciencias y en tecnologías de la información, los cuales son promovidos por algunas universidades, están dando frutos buenos, se ha ganado medallas en olimpiadas de matemáticas, de física, de química a nivel regional e internacional, estos resultados vienen a aliviar en alguna medida la situación, a dar algún respiro, pero que aún no son suficientes para poder decir que se ha mejorado el nivel de la educación académica.Es necesario realizar las modificaciones a los programas de estudio, capacitar más y mejor a los docentes, motivar a los estudiantes, destinar más recursos para educación por parte del gobierno, hay que hacer mayor énfasis en los padres de familia para que hagan un esfuerzo adicional y que sus hijos puedan asistir a clases, recordemos que los niños y jóvenes son el futuro de nuestro país y el mejor legado que les podemos dejar es una educación de calidad.Debemos trabajar todos en conjunto para resolver las deficiencias e inconvenientes que hay, mejorar las condiciones para que nuestros hijos sean buenos estudiantes, se conviertan en excelentes profesionales y así para que cada año el regreso a clases sea la mayor ilusión que tenga todo niño, joven e incluso adultos que por diferentes razones o motivos aún continúan estudiando.