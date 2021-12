De rodillas

Este niño, que hoy apenas balbucea, dirá palabras eternas. Lo anunciado por los profetas, y advertido esta noche por un puñado de rústicos pastores betlemitas, viene a cambiarlo todo para siempre. Nada se adelanta, sin embargo. Tienen que pasar todavía treinta años para que la voz del Padre descienda sobre el ahora recién nacido y diga, desde por encima de las nubes: "Este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido".

Hoy es Navidad. Queda en suspenso lo incidental, porque hoy nos gobierna el amor. Ningún trono ha hecho inclinar más cabezas que esta cuna. La historia no ha conocido cetro más poderoso que estas manitas pidiendo calor. Los poderosos de este mundo nacen, incendian, mueren y pasan. Solo este recién nacido ha llegado para quedarse.

"Sabéis que los que gobiernan las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. No será así entre vosotros; al contrario: quien quiera ser grande, sea servidor de sus hermanos. (...) Todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado".

Hoy es Navidad, repito. Hoy me fío más de Dios que de mí. Tengo miedo de verme al espejo con los ojos de ayer. Jamás habría querido contrastar mi vida con la de este bebé, destinado a convertirse en un hombre para todas las épocas. Pero hasta la miseria más miserable, la suciedad más sucia, puede ser tributo al pie de esta cuna. Porque hoy es Navidad. Y mi pequeño fiador ha nacido.

"No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos... No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores".

Hoy es Navidad y el miedo se disipa. Gracias al déspota que le persigue, el niño descansa en un pesebre al que puedo acercarme. ¿Cómo habría podido llegar yo a besar sus piecitos si el nacimiento se hubiera producido en un palacio? No son, pues, las fuerzas de este mundo las que deben quitarme la calma. La libertad humana cobra hoy profundidades insospechadas.

"No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; temed más bien...".

Hoy es Navidad. La humildad está siendo elevada a virtud cósmica. Las jerarquías inventadas por cada civilización no soportarán la afrenta, aunque ninguna atraviese los siglos como esta pequeña luz. ¿Ignorancia? En absoluto. ¡Es sencillez! La ciencia de los hombres quedará inconforme –y confundida– para siempre.

"Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien".

Hoy es Navidad. El chiquillo que fui lo sabe. Regreso a los días alegres en que vivir pesaba menos, asombrarse era sencillo y confiar no implicaba esfuerzo. El viejo corazón da un salto infantil.

"En verdad os digo: quien no reciba el Reino de Dios como un niño no entrará en él".

Hoy es Navidad y observo a este hermoso recién nacido. "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán", dirá un día. Esta noche, frente a mí, solo balbucea. Y yo también.