De tragedia en tragedia, saquemos algunas lecciones de nuestra historia

Esta pandemia mundial que afectará mucho más a los países más vulnerables como el nuestro, debería llevarnos a sacar algunas lecciones de nuestra historia para enfrentar mejor esta desgracia que se nos viene encima. Nuestro país siempre fue una tragedia y los pocos momentos en que parecía podía dejar de serlo solo fue un corto paréntesis entre la anterior y la próxima tragedia.

Desde el levantamiento campesino-indígena y la matanza de decenas de miles en enero de 1932, supuestamente para defender la república del comunismo, pero causada por el desplome de los precios internacionales del café que provocó ruina y hambre; la instauración entonces de la más antigua y estable dictadura en Latinoamérica (1932-1991), pasando por la guerra de dos décadas (1972-1991), para volver, supuestamente, a defender la república del comunismo, pero cuyo origen fue la negación de la democracia, los fraudes electorales y la violación de los derechos humanos, con miles de torturados y desaparecidos, 500 mil desplazados, 80 mil muertos, y el éxodo resultante de un tercio de nuestra población; a la guerra social de tres décadas de posguerra liderada por las pandillas que ya provocó tantos muertos como la guerra misma; y esta peste cuyas consecuencias diversas podrían dejar al país en la mayor ruina económica y social; la historia de nuestro país siempre fue y sigue siendo una tragedia.

La responsabilidad última siempre recae en quienes condujeron los destinos del país, en el liderazgo político-militar de cada época vinculado a la fracción hegemónica de la llamada oligarquía. Pero desde los Acuerdos de Paz fundacionales de la democracia, la responsabilidad última recae en los liderazgos y partidos políticos que han conducido los destinos nacionales en estas tres décadas de posguerra, vanguardia del atraso, la corrupción e impunidad, y de la incapacidad de conducción del Estado en este profundo, complejo y sostenido cambio de época.

Siempre me sorprendió la autocelebración y la buena conciencia de quienes nos llevaron directamente a las diferentes tragedias, y tanto más, la ausencia de análisis de causa y efecto que todavía prevalece en buena parte de los estamentos medios y altos de la nación salvadoreña. O hay explicaciones simples totalmente sesgadas, o la ausencia de explicación y narrativa interpretativa es casi generalizada. No pareciera existir un grupo de tesis básicas y narrativa mínima compartida de los factores principales que nos llevaron a las anteriores tragedias, ni suficiente conciencia de sus consecuencias. No hay manera entonces de entender lo sucedido, ni nadie que asuma sus responsabilidades, ni forma de sacar algunas lecciones de los errores del pasado para evitar volverlos a repetir. Siempre el error recae en el otro, nunca en quienes tienen el poder en cada gobierno, ni tampoco se reconocen responsabilidades compartidas. Estamos perfectamente diseñados para que nuestra vida e historia transcurra de tragedia en tragedia.

Con el desastre económico y social que se nos viene encima, con caídas de las remesas y de las exportaciones sumadas mayores de $5 mil millones que reducirán la demanda y el consumo correlativamente, con caídas de la producción nacional que podría superar el 7 %, un endeudamiento público de $4-$5 mil millones adicionales aproximando la deuda pública al 90 % del PIB, con altas calificaciones de riesgo país y financiero que dispararán para el Estado y los particulares el costo del dinero y alejarán la inversión privada y el financiamiento; con la ruptura y confrontación creciente entre el gobierno y la oposición, y la cúpula del sector privado; y el cambio de la matriz de opinión pública y posiciones de la comunidad internacional respecto al país y al gobierno; la crisis económica, social y humanitaria serán aún peores por la profunda ruptura nacional y la ausencia de respaldos nacionales e internacionales para enfrentarla.

De tragedia en tragedia, saquemos algunas lecciones de nuestra historia, y actuemos en consecuencia.