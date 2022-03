Debemos apoyar la paz y el respeto a la vida en Ucrania

Hace una semana invadió Rusia a Ucrania y desde entonces hemos visto cómo todas las advertencias del gobierno de Estados Unidos se convirtieron en realidad. Los europeos eran escépticos sobre la intención de Vladimir Putin de ocupar todo su poderío militar para someter al pueblo ucraniano a sus designios. Putin fue muy claro en su discurso de casi hora y media, el miércoles 23 de febrero, que lo que pretende es reconstruir el imperio de la antigua Unión Soviética. Eso quiere decir que Ucrania sería el primer paso y que probablemente invadiría al resto de países europeos que conformaron la antigua Unión Soviética hasta su desmoronamiento en 1991.

Los medios de comunicación televisivos y las redes sociales nos permiten ver, en tiempo real, cómo Rusia ha bombardeado varias ciudades ucranianas; el drama humano de los cientos de miles de niños, mujeres y hombres mayores que han salido y que intentan salir de Ucrania huyendo de la muerte; la destrucción de todo tipo de edificios, el asesinato de civiles ucranianos y la muerte tanto de soldados rusos como soldados y defensas civiles ucranianos que intentan evitar que los rusos se apoderen de su país.

El presidente Zelensky, de Ucrania, es un ejemplo de valentía, de resistencia, de liderazgo, de patriotismo y de lucha por la libertad en el mundo. Si Ucrania hubiera caído en los primeros días de la invasión, como se pronosticaba en un inicio, seguramente Rusia estaría en buen pie para invadir a otros países europeos, pero la resistencia de los ucranianos se ha convertido en el símbolo de la lucha por la libertad de Europa. Los demás países europeos, tanto los que pertenecen a la organización de defensa militar de Europa (OTAN) –que incluye a Estados Unidos y Gran Bretaña–, como los que no pertenecen a la OTAN pero que están viendo amenazada su seguridad nacional –como Finlandia, Suecia, Suiza–, han decidido apoyar a Ucrania porque es mejor detener a los rusos en Ucrania, en lugar de esperar que lleguen los tanques rusos a sus países y ciudades.

Zelensky ha sido muy claro en decirle a los europeos y al mundo entero que están dispuestos a derramar su sangre para evitarle un mayor sufrimiento a Europa, pero que para hacerlo necesitan del apoyo militar y económico de Occidente. Ha sido impresionante cómo la inmensa mayoría de países del mundo han cerrado filas alrededor de condenar el ataque ruso y cómo gobiernos, empresas y personas han decidido apoyar a Ucrania con sanciones a Rusia, cerrando sus negocios en Rusia y enviando desde pequeñas sumas de dinero hasta cientos de millones de dólares, euros, en armamento, apoyo a los refugiados, alimentos y lo que el pueblo ucraniano requiera para sobrevivir a este inmisericorde ataque.

Los salvadoreños que defendemos la vida de cada ser humano, que defendemos la libertad de cada pueblo a su autodeterminación, a escoger a sus gobernantes, a escoger su religión, a que se respete la libertad de expresión y de prensa, no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos condenar enérgicamente lo que está haciendo Rusia en Ucrania y debemos apoyar al pueblo de Ucrania en su lucha, porque es la lucha de todos. Hoy por ti, mañana por mí.

Somos muchos los que no entendemos la posición del gobierno de El Salvador de no haber condenado desde el primer instante la invasión de Rusia a un pueblo soberano que es independiente desde hace 30 años. No podemos callar ante el genocidio que pretende hacer Rusia en Ucrania, debemos ponernos del lado correcto de la historia y de los valores morales cristianos que profesamos la infinita mayoría de salvadoreños.

El mundo no necesita esta guerra, lo que necesita es paz y concentrarse en resolver los graves problemas económicos, de seguridad y de salud que amenazan con generar una gran crisis mundial.

Debemos hacer un llamado a la oración de todos los salvadoreños por la paz en Ucrania, por que Rusia se retire de Ucrania y que sea el Señor el que cubra a cada uno de los ucranianos con su preciosa sangre. Que ilumine a todos los soldados rusos para que se rebelen a matar a sus hermanos ucranianos y que desobedezcan las órdenes de continuar con esta locura.