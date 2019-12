Debemos aumentar las exportaciones

En esto hemos fallado como país. La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) diseñó una estrategia en conjunto con el Gobierno en 2006, teniendo como referente que las exportaciones de bienes habían aumentado 120 % en el decenio a 2006, y se buscaba aumentarlas 430 % en los siguientes 10 años a 2016, basado en la capacidad productiva de las empresas salvadoreñas y los incentivos acordados. Así, las exportaciones de bienes pasarían de $2,255mm en 2006 a $12,000mm en 2016. Y si la tendencia de aumento se hubiese mantenido, las exportaciones de bienes deberían haber rondado los $13,000mm en 2019.

Pero, las exportaciones de bienes aumentaron mucho menos y llegaron a $4,322mm en 2016, según datos de balanza de pagos del Banco Central de Reserva, con un incremento de 69 %, muy por debajo de la meta que se esperaba alcanzar. Y como en los años siguientes su tasa de crecimiento se ha reducido (8 % en 2017; 1.5 % en 2018 y 0.0 %-0.5 % en 2019), totalizará entre $4,710-$4,755mm en 2019.

No se alcanzó la meta porque las medidas que temaron los gobiernos entre mediados de los años 2009 y 2019 no fueron las acordadas y no se dio ningún impulso a las exportaciones. Ahora, según COEXPORT, hay señales que esto podría cambiar.

Servicios, un motor dinamizador

Cuando se fijó la meta de exportación de bienes para 2016 no se consideraron las exportaciones de servicios, porque recién comenzaban a estar en el radar comercial, lo que cambió significativamente en los años siguientes. En efecto, ellas aumentaron 68 % en el decenio a 2016 (de $1,516mm a $2,550mm), para acelerar su expansión, de tal modo que podrían superar los $3,100mm este año, impulsados por servicios como aeromantenimiento, call centers, logística, turismo, y diversas tecnologías que se desarrollan localmente por iniciativas privadas para aprovechar nuevas oportunidades. Son los pasos a seguir de cara a la economía digital.

Para exportar más bienes, como país debemos buscar insertarnos en cadenas globales, esto significa que una empresa nacional produzca partes o componentes de un producto que fabrica otra empresa extranjera. Ese mercado es amplio y de gran demanda.

Además, para estimular el comercio externo salvadoreño será fundamental que los agregados comerciales o de negocios de las embajadas se enfoquen en recabar y procesar información para saber hacia dónde va la demanda, qué está pasando en los mercados y dónde están las oportunidades comerciales que las empresas salvadoreñas pueden aprovechar de acuerdo con su capacidad productiva. Esto es, cumplir funciones de inteligencia comercial o de negocios.

También, ese servicio diplomático debe ayudar a conocer los avances tecnológicos para que las empresas se preparen mejor, de lo contrario, hoy venden bien, pero mañana pueden estar fuera del mercado.

Finalmente, se tiene que El Salvador es un país complicado para superar los trámites aduaneros, lo cual destruye la ventaja comparativa que nos da la ubicación geográfica. También hay buenas señales para superar este problema.

Debemos trabajar para aumentar las exportaciones de El Salvador para mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños.