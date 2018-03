Decálogo Ambientalista (y 2)

Lee también

7. Todo lo que hacemos genera desechos de diverso tipo. Actualmente hay muchas facilidades y existen opciones de buscar una disposición adecuada para evitar que lo que ya no ocupamos contamine nuestro medio ambiente. Todo es adoptar un nuevo hábito y disminuir el volumen de esa basura. Promovamos el reciclaje, la reutilización y el reúso.8. Nuestros cuerpos de agua (lagos, ríos, mar) son fuente de vida y trabajo para miles de familias, muchas de las cuales son de escasos recursos. Malas prácticas de pesca han causado detrimento en las poblaciones de muchas especies. Acatemos las leyes y regulaciones sobre tallas mínimas, periodos de veda y no afectemos el medio donde lo que pescamos vive. No consumamos nada prohibido por la ley para no fomentar su saqueo, entiéndase huevos de tortuga.9. Evitemos ocupar compuestos de alto poder residual para tratar plagas u organismos invasores en nuestros hogares y cultivos. Optemos por aquellos que sean orgánicos y por prácticas mecánicas. Mucho de los padecimientos que la gente adolece actualmente es muy probable que emane de un mal uso de esos químicos.10. Cuidemos nuestro patrimonio criollo de frutas y cultivos. Protejamos nuestras frutas silvestres que peligran irse perdiendo, como zapote, níspero, sunza y el aguacate shupte. El cacao está siendo impulsado, pero hay que primero estudiar nuestras variedades y promover su uso antes de lo que viene de fuera. Que se les reconozca a las comunidades indígenas su conocimiento en el uso de los recursos. Pregonemos fomentar nuestra identidad en todo paso que demos y valoremos lo que El Salvador tiene.