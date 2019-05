Decisión controvertible

La población, en general, no tiene una buena opinión sobre el desempeño de la Corte de Cuentas –como no lo tiene sobre la mayoría de las entidades gubernamentales– en su calidad de responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos. Antes bien, el saqueo de que históricamente ha sido objeto el erario nacional –con expresiones grotescas como las descubiertas recientemente– se atribuye en buena medida a la pasividad, cuando no a la complicidad, del ente contralor. Pero cuando ese cuestionado desempeño es alimentado por acciones revestidas de una aparente licitud de parte de quienes detentan el poder, el caso adquiere otras dimensiones. Esto deja en la ciudadanía la sensación de que estamos en el peor de los mundos...

En esta categoría se podría inscribir la decisión del gobierno saliente de declarar los recursos que maneja CAPRES bajo el rubro de Gastos Reservados, como "Secreto de Estado". Con esto, según DEM (6/5/19) el gobierno se ha resistido a que la CCR audite el uso de tales fondos. Lo más grave es la advertencia que la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia, según lo recoge el mismo rotativo, les dirigió a los auditores de la entidad contralora, en el sentido que "el examen especial que pretendían hacer podría tener efectos penales". El caso levanta muchas interrogantes, cuando –como se colige de la nota periodística– se pretende vincular "todos" esos gastos al cumplimiento de la misión del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), cuyas "actividades sustantivas", es entendible, deben conservarse al margen del escrutinio público.

Sin embargo, el problema, en este caso, no solo está confinado a la defensa e interpretación que hace el secretario privado de la Presidencia de la confidencialidad con que deben manejarse los recursos que pretende auditar la Corte de Cuentas. Si la amenaza proferida contra el cuerpo de auditores refleja una actuación anómala de gran calado, igualmente preocupante resulta la posibilidad de que alrededor de este "affaire", para llamarle de alguna manera –aunque por sus implicaciones institucionales y jurídicas amerita otro calificativo–, se esté en presencia de un desacato a las sentencias pertinentes de la SC y de un atentado contra el Estado de Derecho, al descalificar a una entidad que por Constitución está obligada a "fiscalizar la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto, en particular".

En muchas ocasiones nos hemos sumado al coro de voces que pregonan a los cuatro vientos sus críticas al ente contralor. Los finiquitos "exprés" a expresidentes, que en la esfera judicial han resultado ser solo un ardid para exculpar a grandes depredadores del erario nacional, su total ausencia en la reprivatización de los bancos, el caso de El Chaparral, el de la Diego de Holguín, la concesión graciosa del SITRAMSS, son unos pocos ejemplos de cómo por acción u omisión, la entidad ha sido cómplice del despojo de que hemos sido objeto todos los salvadoreños. Sin embargo, creemos que en el caso que nos ocupa, la mayoría de la población, preocupada por esos y otros menos sonados casos de corrupción que han marcado nuestra historia reciente, está del lado de la entidad ahora ninguneada desde las mismas esferas oficiales. Esto, partiendo de la premisa de que ha hecho las gestiones necesarias para que se le permita cumplir con su responsabilidad y de la versión del excanciller y excandidato presidencial Martínez: "La partida secreta ha sido abolida, pero CAPRES no quiere transparentar $147.96 millones" (Última Hora, 27/11/18).

Sabemos que la CCR siempre ha sido considerada como la "joya de la corona"; por eso se la pelean en la AL con cada elección de sus funcionarios. Ojalá que la próxima administración promueva una reforma constitucional para intentar despolitizarla. Esto talvez ayude a materializar aquel decir de que los "recursos alcanzan, cuando nadie se los roba".