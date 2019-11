Decisiones empobrecidas: la corrupción, la basura y la violencia

Entender el pasado es importante para no cometer los mismos errores en el futuro. Cuando no hay información histórica confiable, una manera para reconstruir el pasado es entendiendo lo que por naturaleza no cambia: la biología.

El problema de El Salvador nunca fue ideológico, fue biológico, los 20 años de una "derecha" y 10 años de una "izquierda" refuerzan mi planteamiento. Dos ideologías aparentemente antagónicas y el mismo patrón de toma de decisiones, salvadoreños de la misma cultura, expuestos a las mismas condiciones de impunidad, "la mesa estaba servida", lo que cambiaba eran los comensales.

Toda la violencia que ha vivido El Salvador en casi 100 años, la duración de la guerra civil, el surgimiento y fortalecimiento de las maras obedecen a la misma biología: "ganglios de la base" que se activan a nivel cerebral por el instinto de sobrevivencia y detonan un aumento en la preocupación por el "yo" y en una falta de empatía hacia los demás, lo que lleva a que se tomen decisiones empobrecidas y que resulta en que los salvadoreños nos veamos como enemigos y no nos queramos.

Hay un área del cerebro llamada corteza prefrontal, allí están los "pensamientos flexibles" los cuales nos permiten cambiar de opinión y visualizar las cosas desde distintos ángulos. Resulta que los "ganglios de la base" bloquean la corteza prefrontal. Vandalismo en el recién inaugurado parque Cuscatlán, el caos vehicular, el actuar de algunos diputados, el colapso en salud: Biología, "Ganglios de la base".

Vivimos una era especial, estamos más cerca de la paz social que nunca. Los engaños ideológicos conscientes o no de "derechas e izquierdas" están en su punto más bajo al igual que los homicidios, aunque sea unos días o meses, y muchos estamos sintiendo que florece la esperanza en nuestro país. ¿Coincidencia?

Ahora depende solo de nosotros, de todos nosotros. El tema de la basura será trascendental, son pasos de bebé, entrenamiento para el cambio cultural el cual funciona más rápido que la educación. El tema de la basura es los "ganglios de la base" en su mayor expresión, si queremos crecer como país propongo que este sea el gran acuerdo de nación de esta década. Si enseño a que nos preocupemos por el medio ambiente el "yo" es remplazado por el colectivo, por mi vecino, por mi país y quizás logremos ver un El Salvador donde los que vivimos aquí nos queramos.