El miércoles 21 de agosto de 2019 el abogado Avil Ramírez presentó su libro "Déjá vu Somoza-Ortega". Ramírez es director ejecutivo de AMCHAM (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua), una de las organizaciones más importantes de la empresa privada, fue ministro de Defensa bajo el gobierno de Enrique Bolaños en 2005. Déjá Vu es una palabra de origen francés y tiene una connotación que resume lo ocurrido como algo ya visto, y eso es precisamente lo que sucede lamentablemente 40 años después en Nicaragua.

En el libro se hace un relato sobre las similitudes que existen entre las dictaduras de Somoza y de Ortega-Murillo. El libro es una investigación histórica de periódicos, haciendo una comparación entre las dos dictaduras, para lo cual el autor utilizó principalmente la hemeroteca de la Universidad Centroamérica UCA de Nicaragua. Los parecidos entre las dictaduras de Ortega y Somoza son sorprendentes. Si la consigna de los simpatizantes de Somoza en los últimos días de la dictadura era "No te vas, te quedas", la de los seguidores de Ortega es "El comandante se queda" y si los guerrilleros, estudiantes y manifestantes eran "terroristas" para Somoza, igual lo son para Ortega, la represión de Ortega para socavar las protestas en 2018 la denominó "Operación limpieza", igual le llamó Somoza en 1978 para controlar al creciente movimiento guerrillero.

La dinastía de los Somoza se aferró al poder mediante fraudes electorales desde 1934 hasta 1979 (45 años), hasta que fue derrocado por una insurrección armada conducida por el Frente Sandinista. Ortega en su primer mandato hizo 11 años (1979-1990), hasta que fue derrotado en elecciones por Violeta Barrios de Chamorro, ahora lleva 12 años (2007 hasta el presente), y sus maniobras estratégicas reflejan que está dispuesto a todo, igual a Somoza, hasta seguir matando por no dejar el poder, prueba de ello es que la crisis política iniciada en 2018 ha dejado, según algunas ONG de Derechos Humanos, más de 500 muertos, 50 mil exiliados y 120 presos políticos. Su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijo: "Ni Dios nos puede quitar el poder".

Para la izquierda solo existen dictaduras de derecha, y para los de derecha solo dictaduras de izquierda, no debe haber doble moral, no hay dictaduras buenas; para los que creemos en la libertad, el orden democrático, el Estado de derecho, la paz con justicia social y el desarrollo económico, todas las dictaduras son inaceptables. El aporte académico de Avil Ramírez a este debate es la semejanza que existe entre estas dos dictaduras de derecha e izquierda, en ambos casos: han asesinado, torturado y con presos políticos. La dictadura de izquierda de Ortega pareciera que se esmera en no ocultar que repiten el patrón de conducta del somocismo, da la impresión que ha estudiado el manual de Somoza para reprimir a su pueblo.

Para los que están obsesionados en defender y apoyar las atrocidades de la dictadura Ortega Murillo, sería interesante que leyeran el libro de Avil Ramírez para que comprendan que el fanatismo ideológico no puede ser superior a los anhelos de paz y democracia de un pueblo que ha soportado dos dictaduras fascistas con prácticas criminales similares, por eso es legítima la consigna que enarbolan los nicaragüenses actualmente: "Ortega y Somoza son la misma cosa".