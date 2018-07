Dejando todo para mañana

Cuál zapato. Los guanacos somos especialistas en dejar todo para más tarde. No nos damos cuenta de que la postergación es un mañoso de tiempo, que también nos roba nuestro potencial y se lleva de encuentro nuestra reputación.

Los alemanes no lo entienden; lo sé de primera mano pues estoy casado con una. "Mensch, tercera vez que paso por la costurera, y mis arreglos van a estar mañana". "Sí, cariño, entendé que, en El Salvador, mañana significa la próxima semana".

Y no solo la costurera. "Va a estar mañana", también promete el mecánico, el carpintero, el zapatero, el licenciado, ¡toda la mara!

El plazo para los pocos que declaramos impuestos sobre la renta vence el 30 de abril, pero, todos los años, lo extienden 30 días más, para que paguen los muchos que dejan todo para mañana. ¿Y así queremos progresar?

El plazo para pagar los impuestos municipales se venció hace ratos, pero gracias a una "ordenanza transitoria" nos perdonan la multa para empujarnos a aflojar. Paguen, no se hagan los suizos.

Siempre antes de elecciones, la Asamblea tiene que decidir si podemos votar con el DUI vencido. Reglas claras señores: Los que no renuevan a tiempo, que no voten. ¿O acaso se puede, con pajaporte vencido, viajar?

Recuerde, si tiene carro y cumple años este mes, además de desearle sapo verde, le sugiero renovar la tarjeta de circulación, antes del próximo viernes. Si no lo hace, prepare los $5.71 de multa de SERTRACEN. "Si la multa fuera de 50 bolas, la mara se pusiera las pilas", asegura la lorita Pepita. No estoy seguro.

Tampoco estoy seguro de que van a enchachar a Funes y sus prófugos secuaces. El caso Saqueo Público está blindado, pero las autoridades también dejan para mañana lo que pueden hacer hoy.

No siempre. A Tony Saca lo sacaron de la boda de su hijo, no esperaron hasta mañana. Eso fue hace casi 2 años, pero aún no han comprobado su inocencia o culpabilidad pues movieron el juicio de febrero a abril y de abril a quién sabe cuándo.

¿Y qué piensan de la Corte sin magistrados? ¡Todos sabían que los 9 años de los anteriores vencían el 15 de julio! Entonces, ¿por qué diablos no eligieron a tiempo a sus sucesores? Cierto, mundial solo hay cada cuatro años. ¡Zánganos!

Otro colmo de los colmos es que el taxi viejo del CD debió haber salido de circulación en 2015, al no alcanzar 50,000 votos en las elecciones legislativas. Pero, no, ahí anda destartalado dándole ride a un candidato non grato, mientras la ley debate si dejarlo o pararlo. ¡Denle en la nuca!

Apuesto que no hay coaliciones el 7 de agosto, último día señalado por el TSE. Ya oigo a Olivo: "hemos extendido el plazo debido a las vacaciones de agosto". ¿Y que opinan del Puerto de La Unión y del Chaparral?

En el plano personal, la clave del éxito de Franklin también nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sueños sin realizar, la báscula sin bajar, las 2 cajetillas sin parar de fumar, los tenis sin correr, la ropa chuca sin lavar y las llantas y el aceite del perol sin cambiar. Todo lo dejamos para mañana.

No puede ser. Incentivo a las nuevas generaciones a que metan preso al mañoso de la postergación. No dejen que les robe su tiempo, su potencial y su reputación. Les invito a descruzar sus brazos, y poner manos y mentes a la obra en lo que ya llevan ratos queriendo hacer. ¡La mejor forma de avanzar es despertar y actuar!

"Háganle caso a Ben Franklin, zááánganos", se escucha desde el patio.