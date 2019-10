Del chorizo al cerdo. Legalización de la marihuana

Un buen amigo cuando quería explicar o cuando solicitaba explicación de algo complejo a sus subalternos en forma clara, utilizaba la frase que da título a esta columna: "Del chorizo al cerdo", que es lo mismo que de lo particular a lo general, un método eficaz para no perderse en el proceso. Se inicia como el fin al que se quiere llegar, en este caso el chorizo, y en el camino se describe el proceso de producción, crianza, alimentación, la raza y otras, hasta llegar al cerdo, lo general.

En mi propuesta sobre la legalización de la marihuana, el chorizo o los principales beneficiarios serían los pacientes beneficiados de la marihuana medicinal y los pequeños agricultores a la cabeza.

En cuanto al pequeño agricultor, donde la fea cara de la pobreza es la compañía de cada día, un campesino que cultiva "dos tareas de maíz" no logra suficiente para subsistir él y su familia. Si en vez de maíz esas dos tareas fueran de marihuana controlada, ya sea para el mercado local o para exportación, saldría de la pobreza extrema casi instantáneamente y si expande el cultivo un poco, saldría de la pobreza de forma definitiva.

¿Quién se opone con base en temores, conceptos morales desfasados o ignorancia sobre el tema? Debatamos sin descalificaciones, con argumentos científicos, empíricos, sin falacias.

Luego están el agro y la economía en general de convertirse la marihuana en una industria de buen tamaño como ha sucedido en diversos países en que se ha legalizado y en regiones de los Estados Unidos y Europa. Es una industria potente que mueve miles de millones de dólares y si nos quedamos cortos pueden ser cientos de millones.

En nuestro país, los motores de la economía están bastante apagados y difíciles de reactivar y el modelo económico muestra síntomas de agotamiento, no se ve en el horizonte a menos que vinieran multimillonarias inversiones de la nada, ninguna iniciativa que pueda hacer despegar a la economía, generar empleos y mejorar el nivel de vida de los salvadoreños.

El caso de los pacientes que se verían beneficiados con el uso de la marihuana médica la más comúnmente legalizada, los beneficios son tantos y para tantas enfermedades que se han publicado y pueden ver fácilmente en internet, solamente cabe una afirmación, el Estado salvadoreño no tiene derecho a negar a estos pacientes el acceso al alivio de medicamentos comprobadamente eficientes elaborados a partir del Cannabis.

La paradoja es que los médicos puedan recetar opioides, morfina, ansiolíticos, antipsicóticos y una larga lista de medicamentos de comprobados efectos colaterales negativos y no pueden recetar derivados médicos del Cannabis, que no tienen esos efectos colaterales.

El agro salvadoreño está muy complicado, son pocos los cultivos rentables. El café agoniza, el algodón murió y la caña de azúcar si no tuviera el subsidio cruzado del precio como lo tienen todos los países del mundo, justificado para competir con esos países subsidiados (todos) y exportar, industria que crea muchísimos empleos. Las alternativas como frutales, aguacates, maderables, entre otros, tienen márgenes de contribución muy bajos y para funcionar deben exportarse y estar sujetados de los vaivenes del precio internacional como la piña, melón, sandía, palma africana, etcétera. No es fácil levantar un agro agonizante, en él vive mucha gente y las oportunidades de trabajo son cada vez menores, la deforestación avanza y no se le ve solución.

La marihuana regulada puede ser ese cultivo alternativo que levante el agro.