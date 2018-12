Del consenso al desafío

Con satisfacción y sorpresa, recibimos muchos la decisión de los señores diputados de aprobar, casi por unanimidad y aunque fuera a última hora, el Presupuesto General de la Nación que regirá para 2019; y la designación del nuevo fiscal general para el período 2019-2022. En una sociedad tan polarizada como la nuestra, esto podría considerarse como todo un acontecimiento, particularmente porque, al menos en apariencia y a pocas horas del evento, las posiciones parecían irreconciliables. Lo que no pasa por la mente de nadie es que todo haya sido producto de un desprendimiento absoluto de los intereses personales o partidarios.

Sin embargo, también debe entenderse que los acercamientos progresivos sobre temas importantes como los involucrados en esas decisiones son normales en toda democracia funcional, aunque la nuestra esté muy lejos de alcanzar esa categoría. Algo más grande ha de haber, sostienen algunos, más allá de los cambios en el presupuesto por los que propugnaba ARENA, y la no ratificación del fiscal Meléndez, a quien medio mundo lo daba como seguro ganador de la elección, en reconocimiento a la labor realizada durante su gestión. Y si esto es así, no se puede pecar de ingenuo y pensar que todo se hizo por amor a la Patria.

Como quiera que sea, el hecho objetivo es que, por de pronto, el país ha superado un embrollo que amenazaba complicar más la problemática que vivimos y que, de no haber sido así, habría afectado nuestra todavía frágil institucionalidad democrática. Como se sabe, esta ha sido puesta a menudo en riesgo, particularmente durante los dos gobiernos del FMLN. No obstante, no debemos pecar de incautos, creyendo de que con lo actuado por la AL en esta oportunidad, el escenario futuro va a cambiar radicalmente. De hecho, las mismas decisiones involucradas plantean sus propios desafíos que ameritarán actuaciones responsables y transparentes, aun antes de que el país cuente con una nueva administración.

En cuanto al presupuesto aprobado, si bien aparenta ser más realista que el proyecto presentado por el Ejecutivo, a muchos preocupa el tamaño del déficit, que se aparta totalmente de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que concierne a la reducción progresiva del mismo. El que una porción importante del gasto corriente se cubra con recursos provenientes de un mayor endeudamiento no es una buena señal, porque inevitablemente contribuirá en una medida no despreciable a elevar el tamaño de la deuda, con todo lo que esto significa para la sanidad fiscal y credibilidad internacional.

La designación del doctor Raúl Melara como nuevo fiscal general es parte de la sorpresa que se han llevado muchos, todo hacía pensar que la balanza se inclinaría a favor de la reelección del licenciado Meléndez. Quienes cuestionaban su gestión, sin duda lo hacían por intereses creados, causas que se volcaron contra ellos o por el temor de que les siguiera pisando los talones. Antes de él nadie se había atrevido a enjuiciar a expresidentes y otros personajes de cuello blanco, por lo que su desempeño al frente del Ministerio Público, sin duda, será comparado con el de los "cuatro magníficos", que contribuyeron a fortalecer nuestra democracia.

Al margen de ello, sentimos que la designación del doctor Melara también fue correcta. Trabajamos de cerca con él cuando fungió como director ejecutivo de la cúpula empresarial y eso nos permite considerarlo como una persona con la capacidad necesaria para desempeñar tan delicado cargo, a partir de su sólida formación profesional, valentía, sensatez y honestidad. Solo esperamos que no tire por la borda todo lo bueno que heredó de su antecesor.

P. D. Feliz Año Nuevo para todos.