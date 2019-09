Del mito a la razón

En el libro "Despertar y Comienzo de la Filosofía", Zubiri plantea cómo el mito fue la forma primaria en que el ser humano logró interpretar su existencia para protegerse de las adversidades de la vida. El ser humano sabe que su existencia corre peligro y se defiende por medio del mito, por tanto, el temor se encuentra a la base de la actitud mítica. Al mito le es esencial tener como escenario la lucha de poderes, e interpreta la vida en términos de poderes superiores e inferiores, donde el que posee el poder inferior lucha para obtener el poder superior.

El abandonar la actitud mítica no surge naturalmente, requiere de un esfuerzo racional importante, ya que la mayor parte de las veces se encuentra situada a nivel inconsciente. Ya Platón lo había planteado en la alegoría de la caverna –contenida en el libro La República– donde se describe la historia de unos hombres que están prisioneros y encadenados desde su nacimiento. Creen conocer el mundo exterior a través de unas sombras que se reflejan al interior de la caverna donde se encuentran cautivos. Un día, un prisionero logra escapar, y al salir se enfrenta con la luz del sol, ante la cual siente dolor e impotencia. Sin embargo, logra adaptarse y conocer otra realidad. Posteriormente, decide rescatar a sus amigos a quienes invita salir y explorar el mundo exterior. Estos argumentan que las sombras son la realidad y lo llaman loco. Platón deja entrever en el relato que sus amigos estarían dispuestos a matarlo ante una posible liberación.

La actitud mítica ha acompañado al ser humano en todas las épocas. En tiempos de Jesús, por ejemplo, los fariseos le miraban con desconfianza por encontrar en él un poder que ellos carecían, y algunos de sus seguidores le buscaban solamente por las manifestaciones sobrenaturales que realizaba, lo cual consideraban una expresión de poder.

Contrariamente al mito, existe lo que Zubiri llama el despertar a la experiencia teorética, a la cual se accede por la teoría o contemplación de las cosas para interpretar su significado.

En esta perspectiva racional, el Génesis describe a un Dios que no está luchando contra otros poderes, más bien se trata de un único Dios, sin rival, creando todo lo que existe. Las luchas surgen posteriormente, con la rebelión de Luzbel en el Cielo, y con Adán y Eva en el Edén. Pablo, por su parte, argumenta que el culto cristiano es racional, esto significa que a pesar de su contenido sobrenatural, no debe vivirse míticamente. Esto implica dejar de ver a Dios de forma mágica, para reconocerlo en la pedagogía y sabiduría de las Leyes que Él estableció. Se requiere, asimismo, reconocerlo en la naturaleza y la ciencia que Él creó, para que naturaleza, ciencia y fe se potencien y no se excluyan.

Es evidente que la razón libera; sin embargo, la verdadera liberación comienza experimentando la oferta del nuevo nacimiento que Dios nos ofrece en Jesucristo, para posteriormente entender para qué nacimos y poder así realizar nuestro propósito en la Tierra, ¡lo cual no es un mito, sino una realidad!