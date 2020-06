Demostrar cultura de decisiones

Las decisiones que toma EL GOBIERNO son reflejo directo de nuestra cultura; la forma en que lo hace es parte de SU educación. Hay esencialmente tres formas de tomar decisiones:

1. A mi manera (o te vas a la calle): Este supuesto líder dice "no me importa lo que pienses, aquí se hace lo que yo digo; si no te gusta, la puerta está detrás de ti". Esta forma autoritaria no permite discusiones; se hace lo que el líder quiere, punto final.

2. Todos tienen algo que opinar: Este líder favorece el sistema democrático; si pudiera pedir un voto formal lo pidiera. Sus decisiones colectivas toman demasiado tiempo en ejecutarse, pues la opinión de todos pesa.

3. Todos pueden aportar (luego yo decido): Este líder busca una supuesta decisión consensuada, pero no es ni chicha ni limonada.

En los gobiernos, el tercer modelo es el que tiende a predominar: una cortina de humo en la que supuestamente la opinión de todos es tomada en cuenta, pero la verdad que es puro show pues ultimadamente el que decide es el presidente. A mi manera (o te vas a la calle), se aplica cuando ya no hay escrúpulos, y Todos tienen que opinar, entorpece todo pues las decisiones nunca se toman.

La forma de tomar decisiones es un criterio evaluador muy importante de cualquier gobierno.

De no hacerlo correctamente, es fuente de graves consecuencias.

Por ejemplo, si el presidente decide realizar un proyecto hospitalario a toda costa, sin tomar en cuenta las opiniones de médicos, epidemiólogos y economistas; sin importarle el costo ni demostrar la mínima intención de rendir cuentas, sin duda alguna, receta del fracaso.

En el modelo "Yo decido", todas las opiniones son marginadas, las voces de la población ignoradas, los que pagamos impuestos timados; nadie, con vela en el entierro. Otro gallo cantara si el presidente fuese franco: "Estamos enfrentando una decisión difícil, las finanzas estatales están precarias, pero trabajando juntos todos los sectores económicos del país, vamos a salir adelante".

Así debía ser. Implementar un proceso veraz, rápido y eficiente, depende directamente de la capacidad de incluir a todos los sectores productivos, interesados y unidos, a tomar las mejores decisiones por el bien del país. Empresas inmensas como General Motors y Amazon, que cuentan con cientos de miles de empleados, toman decisiones rápidas, con balance; y si la decisión no fue correcta, se revierte al día siguiente. Todo bajo la premisa base de llevar la empresa por el camino correcto.

Cuando no existe la voluntad de tomar decisiones por el bien común, vemos: 1) La pérdida de la comunicación con los sectores productivos; la ciudadanía frustrada y la sociedad dividida. 2) Falta de entendimiento entre los sectores y el gobierno (como lo que sucede cuando un software no se comunica con un hardware). 3) Pérdida de las personas que pueden, y saben, manejar situaciones complicadas, al no tener campo para desarrollo y práctica.

Malas acciones y decisiones, tomadas con autoridad y sin cultura, creyendo que no habrá condena o sentencia, es un suicidio. Sin respeto a la constitución, ni escuchar a todos los sectores, sin creer que no hay reprensión de parte del pueblo, es una amenaza para todos. Sr. Bukele: Recuerde que ya no hay indulto para expresidentes.

En los siguientes cuatro años de gobierno, para lograr decisiones cultas, rápidas, eficientes y ganadoras, el presidente no puede saltearse el orden de protocolos; debe involucrar a los sectores productivos, y enfocarse en crear una cultura progresista, unificadora, contingente y sin caprichos.