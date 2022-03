Depuración, proyección y correspondencia en la Corte Suprema de Justicia

En este mes se filtró en redes sociales un audio del licenciado Óscar López Jerez, el señor que tras el golpe legislativo de mayo de 2021 fue colocado en la honorable silla de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La transcripción del audio es la siguiente: "no saben la cantidad de gente que hay contratada en esta Corte que no tiene ni siquiera estudios universitarios... hay muchos bachilleres... cada magistrado que viene trae una cantidad de personas, a sabiendas que no tienen capacidad alguna de conocimiento, los contratan, les colocan salarios bastante altos... acá vienen por amistad, por parentesco...".

El mensaje evidente es un llamado a la depuración, o una suerte de despido masivo de quienes no cumplan con el perfil idóneo para el puesto. Sugiero contratar una empresa consultora del nivel de Mckinsey o alguna Big 4. Esto no es algo que podrán hacer a nivel interno, se trata de todo un proceso de ingeniería y diseño del poder judicial tomando en cuenta: la experiencia e interfaz de los usuarios (UX/UI Design) en el proceso de recibir justicia, entre otros elementos como cantidad de casos, población, etcétera. Además, debe contar con un modelo financiero que abarque salarios e inversiones en modernizar la infraestructura física y digital. La profesionalización del Órgano Judicial, garantizando su imparcialidad e independencia, es la piedra angular para que exista seguridad jurídica, uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho.

Ahora bien, continuemos con los mensajes implícitos. Cuando el señor López Jerez dice: "a sabiendas que no tienen capacidad alguna de conocimiento, los contratan..." implica que él sí se siente que tiene la capacidad para ser magistrado presidente de la Corte, pero acaso el señor López Jerez: ¿No se da cuenta de las columnas del doctor Enrique Amaya donde lo dejan en evidencia de su incapacidad notoria para ejercer ese cargo? ¿No se da cuenta de que los presidentes de la Corte Suprema no son licenciados, sino doctores en derecho? El señor López Jerez está en ese cargo por ser una cuota política, no por su trayectoria. Basta con revisar su currículo que detalla (partiendo que fuera cierto) que en 1981 ingresó a la Universidad Alberto Masferrer y que, tras una década de estudio, en 1991, obtuvo su licenciatura. Pero había una guerra de por medio que puede justificar su atraso. Tras dos años, en 1993, logró su autorización para ejercer la abogacía y notariado.

No tiene registrada una sola maestría, ni siquiera un idioma diferente al español, ni una publicación original. Nada. Es un perfil de una persona profesional, pero sin méritos para ser el presidente de un Órgano Judicial. Por ello, me parece, que resultó tan fácil para sus colegas magistrados despojarlo de sus facultades administrativas, ya que carece de la autoridad que proviene de la admiración.

Me parece que el señor López Jerez en realidad ve en "los bachilleres sin conocimiento contratados" una proyección, ya que él también fue empleado del poder judicial (1990-1993) sin contar con una autorización para ejercer la abogacía. El psicoanalista Carl Gustav Jung explicó que las proyecciones son una transferencia del contenido de nuestro subconsciente en un objeto exterior, logrando reflejar partes nuestras en los demás que no queremos ver en nosotros. Por lo que esa falta de preparación notoria que ve en los otros, es posiblemente, lo que realmente experimenta en su día a día. Similar conclusión llegamos si nos aferramos al "Principio de Correspondencia" de la corriente filosófica del Hermetismo, según el cual: "Como es arriba, es abajo..." de tal forma que lo que ocurre en la cúspide de la pirámide del Poder Judicial es precisamente lo que se ve reflejado en sus bases. En definitiva, López Jerez es lo que critica.

En este contexto, con el respeto que se merece el señor López Jerez, lo invito a que comience la depuración del órgano judicial por medio de su renuncia como presidente de la CSJ. No cumple con el perfil, ni tiene la autoridad, ni la preparación para serlo y lo sabe. Aún está a tiempo para hacer un acto honorable, pues a como va la cosa, me parece que dentro de poco lo destituirán.