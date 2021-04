Desapegarnos: el secreto de la felicidad

El apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa, persona o situación determinada, originado por la creencia de que, si perdemos eso, esa o ese, no podremos ser felices.

Tony de Mello, reconocido autor y sacerdote jesuita, en su libro "Ya somos felices, lo importante es darse cuenta", explica que hemos sido programados para apegarnos a cosas, personas o situaciones. Nuestra mente nos dice: "No puedes ser feliz si no tienes tal o cual cosa, o si tal persona no está contigo". "No puedes estar bien si tal persona no te ama". "No habrá paz en tu vida si no tienes un trabajo seguro". "Nunca tendrás serenidad si no das seguridad a tu futuro". "No puedes estar bien si estás solo". "Nunca podrás vivir en paz si no tienes un cuerpo a la moda". "No puedes tener tranquilidad si los otros no actúan así contigo".

Estamos aferrados a la falsa creencia de que sin una cosa o persona determinada no podemos ser felices. Talvez nuestro corazón se resista a ello; pero, en el momento en que consigamos verlo, el resultado emocional se producirá de inmediato, y en ese mismo instante el apego perderá su fuerza.

La libertad y el estado de bienestar no se dan por poseer cosas, personas o situaciones; más bien al contrario, la felicidad ya está dentro de nosotros; necesitamos desprendernos de nuestros apegos para encontrar ese bienestar. El apego es miedo, y el miedo es un impedimento para amar y disfrutar lo que tenemos.

En general, el ser humano se apega al valor de la propiedad, ambiciona conseguir más bienes, sufre y pelea ante la inminencia de perder aquello por lo que luchó. En ese estado, el ser humano es "prisionero", pierde oportunidades de experiencias superiores.

Para desprendernos de los apegos, en primer lugar, es necesario hacer un listado de todo aquello que si lo obtuviéramos seríamos inmensamente felices; o que si lo perdiéramos nos sentiríamos miserables. El ejercicio consiste en tener presente que nada ni nadie nos pertenece, que no vinimos al mundo para poseer cosas o personas y que necesitamos soltarlas. Esto no significa "deshacernos" de ellas, porque puede tratarse de algo muy valioso como un hijo, un amigo o un empleo. De lo que se trata es de no depender ni ser esclavo de eso que creemos poseer.

Es probable que sí nos dé bienestar aquello con lo que contamos; lo que no necesitamos es apegarnos a eso; es decir, sufrir solo con el hecho de pensar que podamos perderlo. Eso no nos permite gozar y amar lo que tenemos; en lo absoluto; es un autoengaño creer que sin eso no podríamos ser felices.

El apego empaña lo que debería estar claro: por detrás de una supuesta pérdida se esconde la enseñanza de que está por llegar algo nuevo y bueno para nuestro crecimiento. Si no renunciamos a lo viejo ¿cómo puede haber espacio para lo nuevo?

Es importante limitarnos a disfrutar las cosas y las personas, negándonos a quedar apegados a ellas. Nos ahorraremos toda la lucha y toda la tensión emocional que supone el protegerlas y conservarlas.

Si aprendemos a disfrutar el aroma de un millar de flores, no nos aferraremos a ninguna de ellas, ni sufriremos cuando no podamos conseguirla. Si tenemos mil platillos favoritos, la pérdida de uno de ellos nos pasará inadvertida.