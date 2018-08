Desarrollo logístico y portuario. Respuesta al presidente de CEPA y propuesta a los diputados de la república (VI)

Cuando asumí la presidencia de la Junta Directiva de CEPA en los últimos días de 2011, encontré una institución endeudada, descapitalizada, sin visión ni estrategia, ni programas y proyectos, y asistencia técnica internacional especializada. "Se encontró una institución sin rumbo, en gran parte debido a una alta rotación de presidentes en su Junta Directiva (11 presidentes en los últimos 22 años y 8 en los últimos 8 años), y a la ausencia prolongada de decisiones estratégicas" (CEPA, memoria de labores, junio de 2012-mayo de 2013). En dicha memoria se informa de la labor realizada ese año "caracterizada por la creación de las condiciones técnicas, financieras, institucionales y políticas para la ejecución –en el último año de gestión del gobierno– de los dos grandes proyectos que nos fueron encomendados por la presidencia de la república: la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, y la concesión del Puerto de La Unión Centroamericana". Ya me referí a este último, ahora me refiero al aeropuerto internacional.

La creación de dichas condiciones posibilitaron identificar y priorizar los proyectos dentro de una visión programática, elaborar la cartera de preinversión con sus especificaciones técnicas y montos respectivos, elaborar los documentos y procesos licitatorios para cada uno de los proyectos, iniciándolos cuando se dispusiera del dinero. Luego vendría la adjudicación a las empresas ganadoras, y la ejecución con su respectiva supervisión hasta la entrega a satisfacción de la obra a CEPA. Solo entonces se inaguraría públicamente una obra, siempre y cuando su importancia lo ameritara.

Tres eran los desafíos en el aeropuerto, todos urgentes: 1) priorizar los proyectos de los equipos e infraestructura que habían concluido su vida útil hacía más de una década y se estaban –literalmente– remendando (centro de control de radar, radares primario y secundario, aires acondicionados, 14 puentes de abordaje, recarpeteo de la pista) impulsando el plan de rehabilitación, modernización y optimización; 2) ampliar la capacidad de la terminal aérea de 1.6 millones anuales de pasajeros rebasada entonces con 500 mil pasajeros con un crecimiento del 5 % anual por la consolidación del hub de AVIANCA, con un plan maestro aeroportuario a 20 años en 4 etapas; 3) lograr el financiamiento para el plan de modernización ($58.3 millones), para la licitación y contratación de la empresa que elaboraría el plan maestro ($450 mil), y para su ejecución ($500 millones).

A continuación, algunos de los principales logros en dicho período: 1. Se identificaron los proyectos de rehabilitación, modernización y optimización del Aeropuerto. 2. Se preparó y depuró la cartera de los proyectos de preinversión, a partir de la contratación en junio de 2012 de UNOPS. 3. Se logró –por unanimidad– la aprobación de la Asamblea Legislativa para que CEPA pudiera titularizar hasta el 20 % de sus flujos anuales. 4. Se estructuró y ejecutó la titularización de los flujos futuros del Aeropuerto y de CEPA, obteniéndose en febrero de 2013 $58.3 millones para financiar el plan de Rehabilitación, Modernización y Optimización. 5. Se logró la cooperación técnica no reembolsable de la Agencia para el Comercio y el Desarrollo (USTDA por sus siglas en inglés) para la elaboración del Plan Maestro para la ampliación del Aeropuerto, resultando ganadora del proceso licitatorio la empresa estadounidense Kimley Horn and Associates, iniciando el trabajo en abril de 2013, concluyendo su propuesta en octubre de 2013. 6. Se logró la aprobación de la asistencia técnica no reembolsable de la Corporación del Reto del Milenio, para realizar el estudio de valor por dinero para el Asocio Público-Privado (APP) del aeropuerto y para asistir técnicamente a CEPA en la estructuración del asocio y fortalecimiento institucional para administrarlo. 7. Se iniciaron los procesos licitatorios de los proyectos del Plan de Rehabilitación, Modernización y Optimización por un monto equivalente al 65 % del total de los fondos de la titularización. (Memoria de Labores citada).