Desarrollo logístico y portuario. Respuesta al presidente de CEPA y propuesta a los diputados de la república (VII)

Como se concluye del artículo anterior, el problema principal que confronté al inicio de la gestión de la presidencia de la junta directiva de CEPA fue encontrar una institución literalmente abandonada y paralizada por más de una década, sin visión ni estrategia, sin programas y proyectos, descapitalizada, endeudada y sin acceso a financiamiento sin respaldo de deuda soberana, con limitada capacidad técnico-profesional, y sin asistencia y cooperación técnica internacional, en el momento mismo que recibimos simultáneamente las enormes tareas de concesionar el Puerto de La Unión, y de rehabilitar, modernizar y ampliar el aeropuerto internacional, asumiendo semejante responsabilidad en la segunda mitad del gobierno (13 de diciembre, 2011).

El puerto que se inauguró en 1999 fue un lindo muelle sin ley de concesión, sin estudios ni ley para concesionar un solo puerto y no dos como en el proyecto de ley anterior que fracasó. La ley que se aprobó en septiembre de 2011 tuvimos que reformarla para hacerla más competitiva. Coincidió el inicio de mi gestión con el inicio de los estudios –organizados por nuestros asesores de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial– de demanda, de batimetría para medir el nivel y rapidez del azolvamiento, y de profundidad y costo del dragado, así como la elaboración de una nueva ley y contrato de concesión, requerimientos todos que fueron concluidos al final de mi gestión de 2 años y 3 meses, y –algunos remanentes– también en la gestión de quien me sustituyó. Todo quedó listo, con todo y empresas calificadas. No obstante, por las razones ampliamente explicadas, llevaron la concesión al fracaso.

Después de elaborar la cartera de preinversión de unos 30 proyectos de diversa magnitud y complejidad por un valor de $70 millones, de los cuales $58.3 millones se financiaron con una exitosa titularización, se iniciaron los procesos licitatorios en febrero de 2013 del Plan de Rehabilitación, Modernización y Optimización del aeropuerto internacional por un monto equivalente al 65 % del total de los fondos de la titularización. El resto iniciaron en los meses subsiguientes, siendo todos adjudicados a las empresas ganadoras antes de concluir 2013. Para el segundo trimestre de 2014 comenzaron a concluir la ejecución de los diversos proyectos, y a ser recibidos a satisfacción por UNOPS y CEPA, siendo el más complejo y de mayor monto la nueva cobertura asfáltica de la pista de aterrizaje y de las calles perimetrales ($24 millones). El inicio del presente gobierno y de la presidencia del Sr. Vanegas en junio de 2014 y sus primeros dos años de gestión coincidieron con la conclusión de dichos proyectos, correspondiéndoles su inauguración. Lo más complejo fue la consecución del financiamiento e iniciar hasta completar todo el ciclo de cada uno de ellos, lo más fácil, inaugurarlos.

El Plan Maestro del Aeropuerto fue presentado en diciembre de 2013, el estudio de valor por dinero del asocio público-privado y la propuesta de financiamiento del BID concluyeron en abril-mayo de 2014. Ocho meses después tendría que haberse lanzado el proceso licitatorio correspondiente para iniciar la ampliación de la terminal en el segundo semestre de 2015. En un proceso licitatorio poco transparente y competitivo en el que solo participó una empresa (mexicana), la primera fase de la ampliación dio inicio con tres años de retraso, debiendo todavía confirmarse si coincide totalmente con el diseño original del Plan Maestro.

En cuanto al inminente lanzamiento de la licitación para la concesión del Puerto de La Unión, observamos: 1. que llega casi 4 años después del fracaso de la concesión anterior; 2. sin que se haya explicado y discutido ampliamente la ley de concesión; 3. con sospechas de arreglo previo con una compañía china; 4. con señalamientos del gobierno de Estados Unidos que dicho proceso es parte de una estrategia regional de China con epicentro en el Puerto de La Unión, con implicaciones geopolíticas; 5. que coincide con el inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales.