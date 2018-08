Desarrollo logístico y portuario. Respuesta al presidente de CEPA y propuesta a los diputados de la república (VIII)

Los aciertos y errores en las decisiones de gobierno, y los avances y retrocesos correspondientes en materia logística, se reflejan en el índice mundial y regional de desempeño logístico. Respecto a Centroamérica, de 2012 a 2014 mejoramos 29 puntos, de 2014 a 2016 retrocedimos 19 puntos, y de 2016 a 2018 retrocedimos otros 18 puntos, para un retroceso de 37 puntos en 4 años, ubicándonos en el penúltimo lugar, solo antes de Guatemala. Este drástico retroceso coincide con la gestión del presente gobierno que concluye con la monumental controversia en torno al Puerto de La Unión y su eventual concesión a una empresa china, en el marco de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y su establecimiento con China.

Cada dos años, el Banco Mundial publica su informe "Connecting to compete" ("Conectarse para competir"), el cual incluye a 168 países y actualiza el Índice de Desempeño Logístico. Los principales criterios calificados son las aduanas, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio, el precio de los envíos internacionales, la competencia logística, la tecnología que permite el rastreo y seguimiento de mercancías a sus puntos de destino (rastreo) y la puntualidad de los envíos para llegar a su destino.

El Salvador en aduanas se encuentra en el puesto 120, en infraestructura en el 114, en precios en el 86, en la calidad de servicios logísticos (competencia) en 91, en rastreo en el 117, en puntualidad en 118, la peor calificación regional. De 2014 a 2018 la evolución de El Salvador fue la siguiente: en aduanas retrocedimos 69 posiciones, de 51 a 120. En infraestructura retrocedimos 42 posiciones, de 72 a 114. En precios retrocedimos 41 posiciones, de 45 a 86. En competencia logística retrocedimos 46 posiciones, de 45 a 91. En rastreo retrocedimos 51 posiciones, de 66 a 117. En puntualidad mejoramos 10 posiciones, de 128 a 118.

El deterioro en desempeño logístico está vinculado al desempeño de varias instituciones, resaltando la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Obras Públicas y CEPA. Afirmamos la importancia que El Salvador ratificara su adhesión formal a la Unión Aduanera con Honduras y Guatemala el 20 de julio recién pasado.

Hace 6 semanas, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, confirmó que "China está interesada en la reactivación del Puerto de La Unión, aunque también ha mostrado interés en otras áreas. De hecho, su interés en obras de logística no es nuevo. Desde hace algunos años empresas chinas como CITIC Group se han reunido en varias ocasiones con funcionarios de Economía, Proesa (Oficina de promoción y atracción de inversiones) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para determinar las oportunidades de negocio que se pueden abrir no solo en el Puerto de La Unión, sino también en el Aeropuerto Internacional y hasta en las líneas del tren... El presidente de CEPA, Nelson Vanegas, no ha querido detallar quiénes o de qué nacionalidad son las empresas que están interesadas en participar, otra vez, en la concesión del puerto". (EDH, "Ministra confirma interés de China en el Puerto de La Unión", EDH, 9.7.2018).

La empresa con quien las autoridades gubernamentales conversaron en los últimos años sobre la concesión del Puerto de La Unión es el Citic Group. Se habla también de CRCC, y de FBM and Associates y de Golden Well International Logistics para la zona extraportuaria, de VENTUS para el ferrocarril, y de Citma y de Innomax para energía fotovoltaica en el aeropuerto internacional. Y de estas y otras para la zona económica especial de la zona oriental.

Frente a tantas empresas e inversiones potenciales involucradas, no sería extraño imaginar que el gobierno chino de manera directa y a través de varias de estas empresas, haya condicionado su participación al quiebre de relaciones con Taiwán y a la apertura de relaciones con China.