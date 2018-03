Desarrollo sin destrucción ambiental

Lee también

En condiciones ideales lo mas adecuado sería alcanzar un desarrollo sin destruir el medio ambiente; sin embargo, lo que se ha podido observar es lo contrario y basta con que hagamos una retrospección y nos traslademos a los años de 1900, donde nuestros antepasados pudieron disfrutar de una gran diversidad de plantas y animales, con ríos de aguas cristalinas y esto es más el río Acelhuate pudo haber sido un río en el que sus habitantes pudieron haberse bañado y pescar una diversidad de organismos acuáticos, entre ellos: peces, cangrejos, camarones y otros organismos. Para el caso del río Chilama ubicado en el municipio de La Libertad, en el que todavía en los años de 1960 se podía disfrutar de dicho río sin temor a contaminarse y en las rocas todavía se encontraban los famosos jutes adheridos a las rocas, lo cual hasta esta fecha ya no quedan rastros, ya que es bien evidente por el elevado deterioro ambiental que ha sufrido dicho río.Es notable que el incremento de la población ha sido un factor que ha contribuido drásticamente en la perturbación ambiental, acompañado del crecimiento urbanístico desordenado, porque solo basta con observar el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo y se puede notar que se han establecido una gran cantidad de urbanizaciones que han afectado drásticamente la composición vegetal y su variada fauna, por lo que el ambiente se ha modificado, principalmente ha comenzado a escasear el recurso hídrico el cual se está convirtiendo en un factor limitante para el desarrollo de la población y a tal grado que se han venido observando muchos conflictos en diversas comunidades, por la adquisición de dicho recurso.Por otra parte, vemos un crecimiento desproporcionado de vehículos y que como consecuencia el tráfico se ha convertido en una pesadilla y a esto le agregamos que el aire que respiramos está completamente contaminado y que al parecer ya no hay nada que se pueda hacer, sin ninguna autoridad que pueda ponerle un alto a dicha situación, ya que es entendible que detrás de las grandes bocanadas de humo puedan existir muchos intereses económicos, porque ya es tiempo que se hubieran sacado de circulación una gran cantidad de buses y microbuses, así como otros vehículos, que se encargan de contaminar el aire que a diario respiramos; así como prohibir todas aquellas prácticas agrícolas que con tribuyen a contaminar el aire y el suelo.Por otra parte, se presenta otra situación bien complicada relacionada con la explotación minera que es un recurso natural no renovable de gran valor económico, pero hasta la fecha no se tiene conocimiento de algún método que permita la extracción que no contamine el recurso hídrico y los suelos, pero tomando en cuenta que nuestro territorio es bien pequeño y que los recursos naturales se encuentran altamente perturbados, será cuestión de hacer las debidas investigaciones del caso para tomar una decisión que no afecte a la población.Por lo que si no existe ningún método que pueda permitir la extracción de oro que no contamine, entonces sí puede ser procedente que se prohíba la explotación de la minería en nuestro país y en ese sentido los diversos sectores de la sociedad deben de apoyar la propuesta de la Iglesia católica presentada recientemente por el señor arzobispo, esperando que los honorables señores diputados atiendan ese llamado.Por lo que es bien importante señalar que para desarrollarnos no necesitamos destruir nuestro medio ambiente, ya que se tiene que buscar que los proyectos de desarrollo impacten el ambiente lo menos posible, ya que no podemos darnos el lujo de destruir los pocos recursos naturales que todavía nos quedan y que como consecuencia podría salir afectada toda la población salvadoreña en el consumo de agua libre de contaminantes.