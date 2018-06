Desarrollo sostenible, camino para nuestro futuro

Durante el desarrollo de mi vida he visto pasar seis presidentes por el poder, muchos diputados y alcaldes también. He presenciado cómo llegan nuevas empresas y se van otras; vi cómo se realizó el cambio y desaparición de nuestra moneda, el colón. He visto cómo viejas costumbres continúan transfiriéndose de generación en generación.