Descontrol territorial

Ninguna persona sensata podía desearlo pero sale a la luz lo que hasta ahora se sospechaba: el "Plan Control Territorial" es sólo un título, un buen proyecto, un sueño. En ningún caso por ahora y por desgracia, una realidad.

La realidad se aproxima más bien a un descontrol del gobierno en estos tiempos singulares. Tiempos extraordinarios, no hay que olvidarlo y sin duda no se puede culpar a Bukele de todo lo que está pasando en un país que ya estaba bastante jodido cuando tomó las riendas. Por cierto, parafraseando el comienzo de una novela de Vargas Llosa, podríamos preguntarnos: ¿en qué momento se jodió El Salvador? ¿Si Bukele ha hecho algo para cambiar el rumbo emprendido? Al parecer, no. Al menos, no ha funcionado. Su gestión del problema de la violencia en general, de las maras en particular, lo muestra. Y su gestión de la pandemia actual no ayuda en absolutamente nada. Es como intentar detener una fuga de agua en un colador; difícil salvarse de la inundación.

Con el número de homicidios que ha aumentado de manera significativa estos últimos cuatro días, la situación se le ha escapado al presidente. ¿Si algún día la tuvo bajo control? Esa es la verdadera pregunta, y pareciera que no. Ha sido desde el principio, como todo o muchas cosas con este gobierno, apariencias, fachadas, cortinas de humo que se transforman poco a poco en rojo, en cortinas de sangre. La novedad es que Bukele ha de cierto modo aceptado su fracaso, la ausencia de control, mediante un tuit con aliento de desesperación, de último recurso, autorizando la fuerza letal para defenderse. Qué error y confesión de debilidad. Visiblemente, se ha estresado como alguien que recibe cantidad de mensajes y notificaciones al mismo tiempo en su celular (ya que ese es su mundo); quizás hay demasiados desafíos que manejar simultáneamente. Dicen que en las crisis se notan los grandes hombres de Estado. A nuestro presidente le está quedando grande la camisa (o el escritorio).

Ahora que de verdad existe una presencia de las fuerzas públicas en el territorio nacional surgen problemas y confrontaciones. Las maras no pueden ni vender ni extorsionar. ¿Por qué no es así todo el tiempo? Es como si el gobierno estuviese buscando manejar territorios cuyo control habría dejado inicialmente a las maras. Ahora sí, sin quererlo, luchando contra la epidemia, Bukele está implementando un "Plan Control Territorial" que destaca sobre todo el descontrol original y esencial.

¿Cuál es entonces la relación que tiene Bukele con las maras? Si hubo discusión, ¿cuál ha sido? ¿Qué implicaba? En cualquier caso, vemos que no ha buscado solucionar el problema, sino convivir con él, aprovecharse de él, y peor aun, afirmar que lo ha solucionado cuando es mentira y pretexto para asegurarse cierta popularidad. Con esa forma de proceder, el presidente mantiene una ilusión de poder mientras que son las maras las que tienen toda la relación a su favor. Ellas tienen el control: ellas pueden manifestar su descontento en cualquier momento, pueden quebrar la discusión subterránea de repente y de manera incisiva, violenta, injusta y dolorosa: salen y matan. Ellas definen así las reglas del juego (que son la ausencia de reglas), jugando en casa: deciden matar, y Bukele también decide matar. Ojo por ojo, diente por diente. Ley del talión y círculo infernal. ¿Sobre qué más miente Bukele?