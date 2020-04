Despacio que tengo prisa

Este refrán nos recuerda que es mejor no apresurarnos para asegurar que las cosas salgan bien. La prisa es mala consejera y la soberbia es peor. No hay que apresurarse a anuncios sin información suficiente. Cuando se tiene poco tiempo para dar resultados, hay que pensarlo con calma. La prisa, la ignorancia, la emotividad y la improvisación salen caras.

La emergencia ¿justifica el arrebatamiento y la improvisación? Para nada. La Real Academia Española dice que una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, que requiere la intervención coordinada de los poderes públicos y de los ciudadanos para la protección y socorro de personas y bienes, significa una emergencia. La emergencia es riesgo, y el riesgo exige intervenciones coordinadas, basadas en la claridad de competencias y responsabilidades en los distintos niveles de gobierno; exige también información objetiva y comparable; exige conocimiento y confianza.

La Presidencia de la República justificó el caos provocado por sus propios y personales anuncios en la falta de información censal y en omisiones de gobiernos pasados. ¿Quién ignora que en el país no se hace censo desde hace varias décadas? ¿Quién ignora que no se han levantado censos por el desprecio a la información y la falta de presupuesto? ¿Quién justifica, en plena emergencia nacional, decisiones sin información objetiva, confiable y comparable?

El país cuenta con una Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), adscrita al Ministerio de Economía. Esta tiene capacidad y experiencia en el levantamiento periódico de información. Esta hace un levantamiento de variables económicas y sociales de utilidad para el diseño y evaluación de políticas públicas. No se necesita Censo. Se tiene la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales lo aprovechan.

Cuando se ofrecen $300 en concepto de bono por la incapacidad ocupacional, es imprescindible conocer el perfil de la población beneficiada. Los ocupados que la presidencia envió a cuarentena se estiman en 2.8 millones. De estos, un estimado de 1.2 millones (43 %) son asalariados (no todos en el ISSS); 840,000 mil (30 %) son trabajadores por cuenta propia y 420 mil (15 %) son trabajadores temporales o de servicio doméstico, el resto se ubica en otras categorías. No hay que olvidar que casi 6 de cada 10 ocupados no han concluido la educación media y además que trabajan en servicios, comercio, mercados y ocupaciones no calificadas. Tampoco debe olvidarse que 8.6 de cada 10 ocupados están en el sector privado. Cuando se está informado, no se desprecia al sector privado.

Cuando se ofrecen $300 en concepto de bono, hay que saber que en el país los hogares se estiman en 1.9 millones, que únicamente el 53 % habita en vivienda propia, que solo el 87 % tiene servicio de alumbrado eléctrico, porcentaje que disminuye al 78 % en el área rural. Esto significa que el recibo de energía eléctrica excluye a varios miles. Cuando se está informado, se tiene claridad que el recibo del servicio de energía eléctrica se queda corto. La expectativa social que generó el propio, personal y apasionado anuncio de la Presidencia de la República se ve en calles y avenidas, y a nadie le importa la cuarentena.

Hay información para tomar decisiones. Hay que saber dónde buscarla. Hay que saber cuáles son las limitaciones y también hay que reconocer las ventajas de disponer de ella. Hay que ir despacio para enfrentar responsablemente la emergencia.