Despertemos

Van 85 días sin elegir a los magistrados de la Corte. Los diputados continúan violando el Orden Constitucional y el derecho a la protección jurisdiccional de millones de salvadoreños. La Comisión Política continúa perdiendo el tiempo. Ahora lo hizo con una nueva excusa: analizar si es posible trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional, y una elección parcial de sus miembros.

El miércoles pasado, la Comisión Política citó a cuatro abogados para que les ilustraran respecto a tales posibilidades. Los especialistas, salvo el Dr. Fabio Castillo, coincidieron en recordarles lo evidente: no pueden trasladar a magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional. La Comisión Política desperdició una semana discutiendo un asunto superado desde hace varios años.

En la sentencia 19-2012, la Sala de lo Constitucional dijo: "Debido al procedimiento singular para la elección de los miembros de la Sala de lo Constitucional, no es posible que la misma sea integrada con Magistrados de otras Salas de la CSJ. --- Esto es así, ya que, por un lado y como se dijo anteriormente, los Magistrados de la Sala de lo Constitucional deben ser electos de la lista que el CNJ envía a la Asamblea Legislativa; y, por otro, los movimientos de Magistrados entre las restantes Salas de la CSJ es una competencia que solo incumbe al Pleno de la Corte, de conformidad con el art. 4 inc. 2º [de la Ley Orgánica Judicial]. --- Por tanto, en tal supuesto, la Constitución se vería ignorada por no cumplirse con la exigencia de que la elección de Magistrados de la Sala de lo Constitucional provenga de la lista que el CNJ envía con los candidatos que en cada elección deben evaluarse –art. 142 en relación con el art. 186 inc. 3º Cn.– y por constituir una intromisión en las competencias de la CSJ, lo cual vulneraría el principio de división de poderes –art. 86 Cn.".

Cada semana se ocupan las sesiones de la Comisión Política en cruces de listas, retórica o discusiones bizantinas. ¿Acaso únicamente simulan hacer su trabajo con sesiones como la de la semana pasada, mientras ocurren negociaciones ocultas? ¿O simplemente esperan el momento de elegir al fiscal general o los resultados de la elección presidencial para especular por una negociación bajo condiciones más favorables a sus intereses? O, peor aún, ¿pretenden ganar la presidencia y gobernar sin someterse al control constitucional?

Enfrentamos la amenaza más grave desde aquellos intentos de neutralizar al tribunal constitucional a través del infame Decreto 743, en 2011, y de la elección ilegítima e inconstitucional de magistrados –con tarimazo y cerrajero incluido–, en 2012.

Hoy, a diferencia de lo ocurrido en aquellas ocasiones, la población parece indiferente. Varias organizaciones hemos intentado presionar para que se elija bien y ya; pero la movilización ciudadana no se ha sumado como sí lo hizo hace seis años. Es probable que esa apatía provoque que los diputados continúen apoltronados en su incumplimiento.

Llamamos a los ciudadanos, y particularmente a los abogados y estudiantes de Derecho, a que reflexionen sobre la amenaza que enfrenta el Estado de Derecho ante la acefalía del Tribunal Constitucional. Y les invitamos a que se sumen a la exigencia para que los diputados cumplan con su obligación, y que lo hagan bien.