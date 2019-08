Despidos en el Ejecutivo

El pasado 31 de julio diversas instituciones del Órgano Ejecutivo realizaron despidos de servidores públicos. La fecha escogida para despedir a estas personas no es producto de la causalidad, pues se dio justo antes de iniciar las vacaciones en el municipio de San Salvador por las fiestas en honor del Divino Salvador del Mundo, al parecer, con la idea de que pasaran desapercibidas.

Todos los empleados, sean privados o públicos, gozan del derecho a la estabilidad laboral, en el caso de estos últimos, la Sala de lo Constitucional ha reconocido que las personas que los ocupan pueden conservarlo, siempre que: (i) subsista el puesto de trabajo; (ii) que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; (iii) que las labores se desarrollen con eficiencia; (iv) que no se cometa falta grave que la ley considere causal de despido; (v) que subsista la institución para la cual se presta el servicio; y (vi) que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.

Como puede apreciarse, no se trata de mantener empleados "holgazanes" en el puesto de trabajo, sino garantizar procedimientos que demuestren que existen causas justificadas para su despido, a excepción claro, que se trate de un cargo de confianza personal o política.

La Sala de lo Constitucional ha interpretado que los cargos de confianza son aquellos desempeñados por funcionarios o empleados públicos que llevan a cabo actividades vinculadas directamente con los objetivos y fines de una determina institución, gozando de un alto grado de libertad en la toma de decisiones, y/o que prestan un servicio personal y directo al titular de la entidad.

Así, independientemente de su denominación –jefe, director, gerente, etcétera– se entiende que un cargo es de confianza si en él concurren todas o la mayoría de las características siguientes: (i) que el cargo es de alto nivel, en el sentido de que es determinante para la conducción de la institución respectiva, lo que puede establecerse analizando la naturaleza de las funciones desempeñadas –más políticas que técnicas– y la ubicación jerárquica en la organización interna de la institución –en el nivel superior–; (ii) que el cargo implica un grado mínimo de subordinación al titular de la institución, en el sentido de que el funcionario o empleado posee un amplio margen de libertad para la adopción de decisiones en la esfera de sus competencias; y (iii) que el cargo implica un vínculo directo con el titular de la institución, lo que se infiere de la confianza personal que dicho titular deposita en el funcionario o empleado respectivo o de los servicios que este le presta directamente al primero.

Si un cargo no reúne las características antes mencionadas entonces puede afirmarse que no se trata de confianza, por lo que los titulares estarán en la obligación de iniciar los procesos de despido respectivos, conforme a causas previamente establecidas por la Ley.

Caso contrario responderán de manera personal, tal y como lo establece el artículo 245 de nuestra Constitución, habilitando a las personas cuyo derecho haya sido vulnerado a promover procesos por los daños materiales y/o morales ocasionados.

El presidente de la República si bien no es directamente responsable por el haber cometido este tipo de actos, sí debe garantizar que sus funcionarios se sometan a la Constitución y leyes de la República, respetando derechos de garantía de audiencia y estabilidad laboral.