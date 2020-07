despilfarros

No salimos de una para entrar a otra, los salvadoreños le dieron un voto de confianza a los que ahora gobiernan, con la esperanza de que hubiera cambios en la conducción de la nación, tanto en lo administrativo como en lo financiero, debido a todo el nepotismo y corrupción del pasado; sin embargo, no ha sido así, las promesas de campaña no se han cumplido, además de ello, no importa la cantidad de dinero que pida el presidente Bukele, nunca será suficiente para hacerle frente a la pandemia y el Plan Control Territorial, así que los ciudadanos enfrentan a un gobierno que no tiene claras las prioridades y que el dinero no le alcanza.

Parecerá que aquellos refranes que pusieron de moda en el contexto electoral "el dinero alcanza cuando nadie roba" o "devuelvan lo robado" le están jugando en contra al presidente Bukele, debido a los múltiples casos de nepotismo y corrupción que ha comenzado a surgir, ya que no solo se dio el lujo de imponer a sus hermanos, tío, primos y amigos en el gobierno, sino que aduce que no es nepotismo porque sus parientes y amigos no cobran salario porque están ad honorem, no obstante la ley prohíbe el parentesco, pero el asunto ha quedado resuelto por boca de estos funcionarios y empleados públicos, cuando decidieron renunciar a sendos salarios.

Así que todo eso de ad honorem solo fue un truco publicitario para venderse como decentes y diferentes a los gobernantes anteriores, pero ha quedado en evidencia que se trata de un grupo de bandidos que usan la desinformación como arma letal para reafirmar en sus adeptos que ellos son los buenos y que todos los que piensan diferente son los malos. Pero como toda mentira tiene piernas cortas, el castillo de arena se les ha venido derrumbando cada vez que abren la boca en el Twitter. Ahora bien, la corrupción está a flor de piel, iniciando con el caso del presidente de FONAES, que usaron las estructuras del gobierno para hacer recolección de plástico.

Luego INSEMA le vendió $250,000 en mascarillas al MINSAL, supuestamente sobrevaloradas, todo esto nos indica la ausencia de principios de estos funcionarios, que, dicho sea de paso, hasta que el presidente Bukele tuvo la presión del pueblo por medio de las redes sociales decidió suspender a don Koky Aguilar, pero como todo truco publicitario, la suspensión solo fue en Twitter, tal como lo aseguró el secretario privado, ya esta acción no ha sido efectiva aún. Posteriormente surgió el caso de los dos empleados del viceministro de Inversión del Ministerio de Hacienda, que vendieron $750,000 en mascarillas al MINSAL.

Por medio de una empresa que no tiene domicilio fijo, ni contaba con el capital para hacer una venta de esa envergadura, situación que deberá investigar la Fiscalía, para determinar si hay algún grado de participación en el negocio del viceministro de Inversión, ya que a simple vista existe un conflicto de intereses. Pero los casos de supuesta corrupción no concluyen ahí, ya que han surgido otros, como la venta que ha efectuado la empresa española Javi Performance a MINSAL, por un valor de $11,927,050, cuyo giro es vender repuestos para autos, talvez los adeptos al presidente digan no tiene nada de malo, ya que las empresas se reinventan.

Lo cual es cierto, pero el problema estriba en que esta empresa española apenas factura anualmente ¤300 mil, significa que no tiene el capital para invertir en comprar insumos y luego vender, por otra parte ¿por qué comprar varios ítems de varios millones a una misma empresa? Esta pregunta sin duda genera sospecha. Concluyo con el caso de nepotismo y posible tráfico de influencias de la comisionada presidencial. Y sigue...