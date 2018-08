Despolarizar el combate a la corrupción

Para combatir la corrupción efectivamente, ayudaría comprender que la misma no es un tema de derechas e izquierdas, ni de partidos políticos, es de personas, está desafortunadamente en la naturaleza humana. Sería útil comprenderlo así, porque al despojar el análisis de pasiones, como el cirujano puede ver más claramente con su equipo el tumor y extirparlo, no se pierde buscando si el paciente es de derecha o izquierda para saber si tiene culpa ideológica y el tumor es más malo por ser de un paciente frentudo o arenazi, lo ve con objetividad y quita el tumor, lo justo, no más o menos para dañar si su visión está obstruida por la niebla del hígado ideológico. Verlo sin pasiones ni sesgos debe ayudar a resolver y prevenir mejor el problema.

Los dos casos más escandalosos de corrupción que ha vivido el país y la justicia procesa son los saqueos organizados criminalmente en forma sistemática por los expresidentes Saca ahora reo confeso que irá a la cárcel y su discípulo aventajado en el crimen el aún prófugo Funes. Ambos merecen ser vistos con condena y rechazo por igual, no es peor uno que otro por el partido del que provenían.

Saca un genio del mal, robó y maniobró para perpetuarse en el poder en sus sueños mesiánicos, aún está por verse cuánto del movimiento de GANA, en la inscripción a candidatura presidencial del que pasó por varios partidos pero finalmente recaló en GANA, tiene que ver con ventajas para el preso. Pero más peligroso aún es la insistencia de GANA en candidatos a magistrados que puedan ayudarle con una rebaja de pena, protección de bienes, un indulto o algo más. Eso es detestable y debe serlo igual para derecha e izquierda, para todo ciudadano decente independientemente de sus creencias políticas, todos atentos al movimiento mafioso que aparentemente presiona GANA.

Funes aprendió rápidamente de Saca. En los primeros meses ya había desviado muchos millones. Lo suyo no era perpetuarse en el poder, era robar todo lo posible y darse lujos extravagantes de multimillonario que en humilde carrera de presentador televisivo no soñó con conocer y en excesos de vida que nos tiró en la cara a toda la sociedad con inaceptable cinismo y descaro, a los dirigentes del partido que lo llevó al poder y supuestamente eran de principios diferentes y a todos.

Si la visión de lo delictivo no hubiera sido asimilada ideológicamente por los dirigentes del FMLN, no lo hubieran protegido facilitándole la absurda figura de asilado político en Nicaragua y al menos que haya muchos altos dirigentes comprometidos en esa escandalosa trama de saqueo público, en vez de cubrirlo se hubieran abierto a que la justicia prevalecerá, con confianza en el poder judicial, desvinculándose de las actividades ilícitas, conservando el recato revolucionario que aunque sea en los discursos queda, y manteniendo aunque fuera con precaución por las "colas pateadas" su discurso de combatir la corrupción de donde venga.

Si así hubiera sido y no extienden su protección a otros investigados y señalados como Merino y Reyes, posiblemente su voto duro no habría caído casi al 50 %.

Aunque despierte ronchas, la Sala de lo Constitucional que salió dio el ejemplo y a partir de allí somos un país con una institucionalidad más fuerte que lleva a mejor combate a la corrupción.

La corrupción es enemiga de todos, roba educación, salud, infraestructura, despolaricemos la lucha en contra, topemos a todos los malos.