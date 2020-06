Después de esta experiencia tan cargada de mensajes, lo que nos toca a los salvadoreños es replantearnos todo el que hacer nacional

Las fuerzas dominantes en el país, sobre todo en los planos políticos y económicos, venían tradicionalmente actuando como si estuvieran sustentadas por una superioridad que carecía de controles de cualquier índole, y por consiguiente funcionaba sin previsiones y sin límites. Era el poder investido por su propia voluntad omnipotente, aunque por fuera parecieran imperar los controles propios de la lógica democrática. Esto había llegado a considerarse tan natural que sólo allá de vez en cuando algunas voces lo cuestionaban, pero el sistema vivía anclado en su propia sordera ya consuetudinaria. Así las cosas, de pronto sobrevino esta emergencia crítica sin precedentes y todo tuvo que someterse a las condiciones de una nueva realidad, que todavía está pendiente de definiciones en muchos sentidos y para diversos fines. Ha sido y de seguro seguirá siendo una sacudida que no terminará cuando la pandemia concluya.

Los principales golpes resultantes de esta situación han caído y continúan cayendo sobre las personas individuales, y en especial sobre aquellas que viven en condiciones más frágiles y desprotegidas. Esto último ha venido a subrayarlo, con virulencia extrema, el flagelo de las tormentas tropicales, con sus rachas de inundaciones, derrumbes, desbordes de ríos y arrasamientos de estructuras de máxima fragilidad. Y así ya no puede quedar ninguna duda sobre los componentes reales de nuestra fragilísima supervivencia, que aunque en la supuesta normalidad que se vivía daba la sensación de ser sostenible sin más, hoy queda demostrado que todos nos movemos sobre un terreno mucho más que movedizo. Esto viene a cambiar infinidad de percepciones gratuitas y superficiales, para dejarnos la realidad a la luz.

La desnudez actual proveniente de esta traumática prueba está dejando, en primer término, una evidencia inesquivable: los salvadoreños, de todas las procedencias y de todas las condiciones, tenemos que pararnos a considerar de veras y en serio nuestras condiciones de vida, dejando definitivamente a un lado todas las autocomplacencias y todos los disimulos que en el curso del tiempo se han ido volviendo perversa costumbre. Y ese trabajo no se puede quedar en ningún sentido en el plano teórico, por mucho que se necesiten ideas y análisis aclaratorios y definidores, sino que debe concebirse y activarse como una tarea eminentemente práctica, en la que la planificación, activación y la verificación tienen que ir de la mano.

Pero sin duda no basta con que tal trabajo reconstructivo y reorientador se asuma de veras, aunque desde luego es absolutamente decisivo que eso se dé, en las formas, con los componentes y dentro de los alcances requeridos. Acompañado íntimamente con lo anterior debe motivarse y movilizarse una nueva expresión nacional de convivencia, que auténticamente pueda hacer la vida de todos más segura y más progresista en el pleno sentido de ambos términos. Hay que poner al margen todo clientelismo y toda demagogia al respecto, potenciando un verdadero convivio nacional, que se exprese de modo espontáneo y progresivo.

La modernización de todo el quehacer nacional debe comenzar intensivamente por la superación efectiva de las vulnerabilidades que afectan a tantísima gente y al país entero. ¿De qué sirve hacer construcciones espectaculares si quedan olvidadas esas zonas donde los habitantes simplemente se refugian en estructuras endebles que se destruyen al primer desmán del clima? Hay que dejar de gesticular y comenzar a realizar. Todos tenemos que "ponernos las pilas", comenzando por los políticos que se hallan en el juego competitivo.

Y, por supuesto, no hay tiempo que perder. Esta época, por su propia naturaleza evolutiva, exige estar al día en todo. Las viejas evasivas, las antiguas excusas y los silencios irresponsables ya no tienen dónde ir a pernoctar. Ahora lo que se impone es la acción, pero no a la loca o al tuntún, sino con eficiente conciencia y despejada visión. No esperemos otra pandemia ni más derrumbes para entrar en la vía de la efectividad conducente y concluyente.

Aunque parezca paradójico tenemos que sentirnos estimulados por los aconteceres traumáticos y traumatizantes que tanto nos han afligido y angustiado. La vida es así: "A golpes se hacen los santos" dice mi maestra favorita, la sabiduría popular.

Entonces, repitámoslo una y otra vez: las lecciones de esta coyuntura deben ser asumidas sin ningún reparo, porque el tiempo no espera ni los mensajes llueven a diario. Comportémonos como lo que debemos ser siempre todos: aprendices juiciosos de realidad.