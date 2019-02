Después de las elecciones, ¿viene la calma?

El día de la elección es de mis favoritos, definitivamente el resultado de esta elección no fue el que hubiera preferido. Pero es así como funciona la democracia. Afortunadamente, tuvimos un proceso transparente y tranquilo, con un conteo eficiente y actualizaciones de los resultados oportunas.

Felicito al presidente electo Nayib Bukele por el gane contundente que tuvo. Yo he sido muy escéptico con su estilo de liderazgo, pero de todo corazón espero que mis dudas se puedan ir disipando con su buen trabajo. Y aunque una de mis preocupaciones principales es mucha de la gente que lo rodea (públicamente), estoy seguro de que también tiene a su alrededor a mucha gente buena que está dispuesta a trabajar por el país y el proyecto.

Afortunadamente, mi amor por El Salvador no depende de quién sea presidente. En las elecciones pasadas, no voté ni por Mauricio Funes ni por el presidente Sánchez Cerén; y a pesar de eso, hemos invertido y creado empleos en El Salvador. Y después de los resultados del domingo, no tengo intenciones de cambiar eso. Mi compromiso es y seguirá siendo con El Salvador.

Creo que todos los buenos salvadoreños tenemos que apoyar al nuevo gobierno, aunque no haya sido el candidato a quien le dimos nuestro voto. A todos nos interesa que el nuevo presidente tenga éxito. Pero esto no significa que tengamos que dejar de ser vigilantes o que no podamos ser parte de la oposición política... Lo que no se puede permitir es ocupar los mejores intereses de El Salvador para bloquear proyectos que beneficien al país por razones políticas.

Al presidente electo y a sus seguidores les pido que sepan administrar su triunfo. Sean humildes y enfóquense en construir un mejor país. El Salvador está altamente polarizado y los tiempos que vivimos son retadores, tenemos que unirnos hacia un objetivo común.

A los partidos ARENA y FMLN y sus respectivos líderes: este es un momento para ser humildes e interpretar los resultados correctamente si quieren seguir siendo relevantes. No busquen quién tuvo la culpa, sino enfóquense por depurar sus filas aunque eso requiera un sacrificio político. De lo contrario, la tendencia que están viendo será irreversible.

A todos los que están frustrados por la elección: este es el momento de hacer algo, de involucrarse en los partidos, de crear o apoyar nuevas opciones, de ser activistas más allá de las redes. No le dejemos la tarea a alguien más.

Por último, quiero agradecer de todo corazón a Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, a quienes tuve el gusto de apoyar en esta elección. Ellos hicieron un sacrificio enorme por el país y se dedicaron a recorrer El Salvador para conocer las necesidades de los salvadoreños de primera mano. Hicieron lo que tenían que hacer y dejan la barra muy alta para cualquier persona que aspire a ser candidato.

Las elecciones terminaron, pero el verdadero trabajo empieza ahora.