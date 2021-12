La famosa frase ha sido usada en diferentes ocasiones a través de la historia: "Después de mí, el Diluvio" se refiere a la narración bíblica contenida en el Génesis, en que Dios viendo que el mundo andaba mal, decidió anegar la tierra, llovieron 40 días y 40 noches. Escogió al patriarca Noé y su mujer para sobrevivencia de los humanos protegidos en un arca que él mismo construyó, llevando a una pareja de cada especie existente para sobrevivencia de la misma.

La frase es atribuida al rey Luis XV de Francia, que supo leer el descontento popular que podía conducir a una fuerte explosión social y las calamidades que venían sobre su país por la forma en que se conducía y vivía.

Su sucesor Luis XVI no le prestó atención al descontento del pueblo, siguió el mismo rumbo, y en unos años se incubó lo que cambiaría a Francia y el mundo occidental, la Revolución Francesa, en que corrieron ríos de sangre comenzando por la de la realeza.

El rey no había percibido que Francia estaba encinta de trascendentales acontecimientos que cambiarían su estructura interna y la del mundo civilizado. El malestar económico y social al frente, los privilegios y el poder absoluto de la monarquía, el deseo del rey era la ley, sin discusión, las batallas que perdió Francia la pusieron vulnerable, aislada o en franca oposición de los países que contaban.

La expresión de Luis XV es considerada como una condensación del egoísmo político. Ella ha llegado hasta nuestros días para significar que no importa lo que ocurra con un país cuando un líder pierde la silla y alguien más lo releva y las cosas andan mal, ve venir la tempestad pero no hace nada por capearla o combatir las causas del malestar social. Caracteriza a los líderes que ven venir el conflicto por sus raíces y no hace nada por cambiar o más bien profundiza su poder e intolerancia. Los casos son muchos como para enumerarlos aquí, la historia latinoamericana entre otras ha visto pasar a muchos gobernantes que actuaron así... y el diluvio llegó inexorablemente con todo su poder destructivo.

El Salvador puede caer en ese ejemplo, hay muchas cosas que andan mal, la inseguridad y la economía en declive acelerado, el endeudamiento hasta la coronilla y siguen aprobando préstamos, la compulsión de gastar sin priorizar, haciendo lo estratégico, lo más necesario que sería lo prudente ni siquiera asoman a la puerta. El manejo de las pandillas en territorios, los desaparecidos, la impunidad, el que la PNC inspire temor en lugar de respeto y protección, el aumento del costo de la vida, el despilfarro de recursos en temas poco o nada necesarios, como el hospital de mascotas en vez de arreglar y tener medicamentos en el Hospital Rosales, el de Maternidad y el sistema público.

Los gastos colosales con opacidad total que sugiere malos manejos, la concentración total del poder en manos del Sr. Bukele, la falta de a quién acudir por justicia si no hay magistrados ni jueces independientes... la lista es larga y se ve diariamente en redes y medios.

El distanciamiento con Estados Unidos, que terminará perjudicando directamente a un sector grande de la población e indirectamente a todos. Estos son algunos de los temas relevantes que envían señales de catástrofe, confiamos en que el presidente no esté pensando en "Después de mí, el Diluvio", aún puede corregir mucho con todo el poder que tiene, sería su legado y lo sensato de hacer.