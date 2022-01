Cuando se le pregunta en 1988 al filósofo francés Gilles Deleuze en su "Abécédaire" cuál es su palabra favorita, contesta "construir". ¿La que le gusta menos? "Deconstruir". Sin duda esta segunda operación es más fácil, menos pensada, más salvaje e intuitiva, más natural también quizás cuando la primera requiere tiempo, reflexión y visión. Los niños pequeños cuando empiezan a explorar de manera aproximativa sus capacidades motrices, lo primero que hacen es destruir. Lo segundo, con más experiencia, construir. Claro está, para Deleuze esto último era el deber del filósofo. ¿Solo del filósofo?

No es que el actual gobierno no hace nada, deshace; no es que no avanza, retrocede; en resumen, va en sentido contrario. Y como no hay mucho que deshacer en el pobre legado de estos últimos años, el bukelismo remonta el hilo hasta donde puede y encuentra algo que deshacer y no es nada; pues llega así hasta el ovillo, es decir en este caso, la instauración de la democracia en nuestro país.

Hace treinta años, el 16 de enero de 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron un término a doce años de guerra civil que causaron más de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos. ¿Si la paz ha sido imperfecta? Por supuesto. Pero los Acuerdos han significado paz a pesar de todo, aunque sea en su sentido negativo: cese de la guerra. Decir que fue un acuerdo contra los salvadoreños como lo dicen y repiten los bukelistas, mediante atajos retóricos, confusiones voluntarias, y otras menos, es una aberración que muestra sobre todo las técnicas de engaño, la ignorancia y el deseo de omnipotencia del oficialismo.

"Nunca hubo acuerdos de paz. No hay nada que celebrar en esta fecha. NADA", dice el presidente de la Asamblea Legislativa –que agrega en la presentación de su cuenta Twitter: "libre pensador"–. Para caracterizar los diálogos de 1992 y así ocultarlos, prefiere hablar de los pésimos gobiernos post Acuerdos. Y tiene razón de criticar la corrupción que carcome el Estado salvadoreño, que generó el rechazo del bipartidismo en la población y permitió la elección de Bukele. Pero, si bien las observaciones son verídicas, el problema es que nunca han sido tan justas y actuales que bajo este gobierno. "La gente creía en que areneros y efemelenistas iban a transformar, para bien, a nuestro país. Con el tiempo, nos dimos cuenta que todo fue una farsa", agrega Ernesto Castro. Es una buena retrospectiva, autobiografía y proyección: con "bukelistas" también funciona la oración.

Por su lado, la diputada Marcela Pineda escribe en Twitter: "Estoy segura que Monseñor Romero, Ellacuría o Rutilio Grande sabían que el centro de los Acuerdos de Paz era el pueblo y todas las víctimas del conflicto". El problema es que los Acuerdos fueron en 1992 y Rutilio Grande fue asesinado en 1977, Monseñor Romero en 1980, Ignacio Ellacuría en 1989.

Lo que nos dice esta nueva hazaña es que quieren y pueden ser omnipotentes, hacer lo que quieran, es decir deshacer lo que quieran –ya nos han mostrado sus habilidades con el Estado de derecho–. Destruir lo que no hacen, no han hecho y sobre todo lo que no saben hacer; dialogar, organizar acuerdos, construir la paz. Pues queda efectivamente mucho trabajo, y es lo que debería hacer un presidente. Pero eso nunca ha sido parte del proyecto de Bukele.