Deterioros sin precedentes

Los frecuentes hechos que revelan malversación de fondos públicos, el rechazo descarado a la transparencia y la rendición de cuentas, el constante irrespeto a la Constitución y los fallos judiciales, la oposición para buscar y consensuar acuerdos con la Asamblea Legislativa, el uso de la mentira para engañar o confundir a la opinión pública, y desacreditar personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación y, recientemente, la revelación de negociaciones clandestinas con las pandillas, y los manoseos para tener control de las instituciones, demuestran que estamos presenciando un deterioro moral, ético e institucional protagonizado y promovido desde las más altas estructuras del poder.

Preocupa que sean los medios de comunicación y no las instituciones contraloras los que están revelando la mayor parte de las irregularidades que se están presentando, y que hasta ahora no veamos de esas instituciones ninguna respuesta relevante para corregir o castigar esas actuaciones. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue siendo la excepción; ha seguido realizando el papel destacado que dejó la Sala anterior, para que los otros órganos del Estado respeten la Carta Magna en sus resoluciones; no obstante, se necesita más prontitud en sus sentencias, y más firmeza para sancionar sus incumplimientos.

Tener una sólida institucionalidad fue una parte importante de los Acuerdos de Paz y fue el espíritu con el que se hicieron reformas constitucionales para asegurar que tuviéramos instituciones fuertes e independientes. Casi 30 años después, la historia nos ha demostrado que los avances no han sido suficientes. Muchas de las anomalías que ha habido y continúa habiendo en la administración pública se hubieran impedido y se hubieran evitado las cuantiosas pérdidas de recursos que ha ocasionado la corrupción. El país estuviera en una situación muy diferente.

El buen funcionamiento de la institucionalidad del país debe asegurar que los partidos seleccionen y mantengan en sus estructuras dignos representantes de sus electores. Los requisitos de honradez, moralidad e instrucción notoria que se requiere para ser presidente de la República, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros cargos del ministerio público hasta ahora han sido palabras huecas. Nadie ha sido destituido por violar esas disposiciones, y los ejemplos de los casos que ocasionan tanto repudio, indignación y frustración ciudadana son abundantes.

Estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra historia; lo muestra la mayor parte de indicadores económicos y sociales. Un tiempo fuimos el país más avanzado de Centroamérica, hoy somos el más atrasado. Por eso se vuelve una tarea impostergable que todos, desde la posición que ocupamos en la sociedad, cambiemos las actuaciones que nos han hecho llegar a esta situación.

Los mensajes enviados por la ciudadanía en los últimos eventos electorales, y los constantes llamados de todas las organizaciones de la sociedad civil para mejorar los procesos de elección de funcionarios, y exigir un mejor funcionamiento de las instituciones, son las expresiones con las que toda la sociedad exige y demanda un cambio. Para lograrlo, se requieren nuevos liderazgos en toda la sociedad y, principalmente, en los partidos políticos. Liderazgos limpios, que inspiren y tengan la visión para definir un rumbo nuevo, que tengan firmeza y capacidad para convencer y generar confianza, que formulen e implementen planes con los más preparados y, finalmente, que sean capaces de convencer y unir a toda la sociedad para llevar adelante el proyecto. Eso es lo que han hecho los líderes que cambiaron países y organizaciones. La coyuntura que estamos atravesando y los desafíos que acarrea la nueva realidad que estamos viviendo representan una oportunidad para que surjan esos liderazgos.