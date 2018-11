Día de Difuntos – 2018

Nuevamente, 2 de noviembre. Los rostros que en aquel fatídico, amargo, y espantoso día, tanto se compungieron, derramaron el alma en lágrimas, se aferraron al féretro y en parte también murieron; hoy, objetos del consuelo que viene de Dios Padre y del Único Ser por medio del cual llegamos a Dios: Jesucristo, a fuerza, conformes por obligación, serios, serenos o hasta con una sonrisa, evocamos desde lo más hondo del corazón a aquellos que enmarcaron un día nuestra existencia, porque al haber desembarcado al puerto de la vida, la casualidad y el destino nos hizo coincidir en una arista cuyos extremos se unieran formando un círculo que nos permitió darle varias vueltas al sol, juntos; pero que un día triste esa figura geométrica se soltó, volando hacia el cenit el de un extremo, dejándonos al garete, en un caos.

Pasan los tiempos; por voluntad y misterio del Hacedor de la Vida, aún nos encontramos entre los verticales. Todo en la vida, como en un jarrito, cabe, sabiéndolo acomodar. Se sufre, pero se crece y se aprende. El duelo por la pérdida de un ser amado es algo doloroso para todos los deudos; dicen los psicólogos que lo normal es sufrir con todo, de uno a dos años, y que la distancia del rodar mismo de la existencia, va amortiguando aquello hasta volverlo un esbozo que si bien nos marcó una huella permanente, debe llevarse como indeleble, y que Dios nos dé serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para comprender la diferencia... Cuando el Señor llama a su presencia a alguien, no hay quien se oponga. Es la Ley de la Vida: el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Lo bueno es saber vivir; respetando las leyes, el hombre es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae; ¡y todo le prospera!; esa prosperidad es la prolongación que deja en sus hijos, sus obras, su ADN, sus dones y talentos para servir y dar, el recuerdo que deja al final.

"Palabras", dirá alguien que sepultó en aquella tumba gran parte de su salud mental, porque aún no supera el hecho, no olvida las vivencias, ni el eco de la voz, ni el color de los ojos, el día del compromiso, el día de la boda... ¡cuántas nostalgias al oír canciones, oler fragancias; la graduación, las calles recorridas! Constante recuerdo al paso de los años. Poéticamente están preciosos esos conceptos; pero por salud, por paz y para continuar viviendo con ecuanimidad, conformes y conscientes de que quien manda es el Rey de los Cielos con respecto a la permanencia nuestra sobre la faz de la tierra, lo mejor será darle gracias a Él por habernos permitido tener por un instante (considerando lo largo de la eternidad) a aquella persona con quien compartimos parte de las mejores horas de nuestra existencia; pedirle fortaleza para soportar su ausencia y dejar de sufrir, pues si esa persona supiera nuestro sufrimiento, lloraría eternamente; sin embargo, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido (Ecle. 9:5); y será hasta en aquel Gran Día de la Segunda Venida de Cristo, cuando todos a su voz, retornaremos a la vida para recibir nuestro pago por la vida que acá desarrollamos.