Día del Internet: mujeres y libertad de expresión

Hace poco celebrábamos el Día Internacional del Internet. Así mismo y en ese marco, se hacía una propuesta para reformar la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, en la que se multara con cárcel las acusaciones falsas y el "bullying" en las redes sociales.

En 2015, cuando se discutía esta misma legislación, también se trató de hacer lo mismo e incluir la prisión como pena pero no prosperó, según nos recordó ayer Javier Castro, de FUSADES, en un tuit. "En 2011 El Salvador eliminó la pena de prisión para los delitos contra el honor, lo cual fue un avance en términos de estándares internacionales de libertad de expresión". Por lo tanto, volver a incluir el encarcelamiento sería un gran retroceso, agregó en otro mensaje de Twitter el abogado de FUSADES. Mi esposo cuando estaba en política sufrió ataques de noticias falsas y difamaciones, incluyendo en ellas a mi familia haciéndonos pasar momentos difíciles... lo cual nos hace identificarnos fácilmente con quienes han sufrido ataques graves a su dignidad, ya sean empresas privadas, como algunos periódicos nacionales o personas particulares honorables, por el solo hecho de expresar sus investigaciones u opiniones diferentes a la mayoría de los que usan las redes sociales.

Considero que es mejor seguir debatiendo ampliamente sobre cómo educar a la gente y a la juventud en una cultura de respeto, tal como lo propusieron recientemente en la conmemoración organizada por la Asociación Conexión y SVNet, bajo el concepto de "Libertad de expresión e internet: retos actuales y caminos para respuestas". De hecho, premiaron durante el evento un videojuego contra el acoso, Master Plus, diseñado por estudiantes, para rescatar de la persecución cruel o el "ciberbullying" a las personas. También se hace urgente apoyar a la Fiscalía con fondos y herramientas para prevenir, perseguir y probar hechos difamatorios y demás delitos contra el honor, para facilitar con estas herramientas que se dicten sanciones conforme a ley penal, cuando corresponda. No hay que olvidar que la gama a perseguir se ha ampliado con: el hackeo, el robo de identidad, el fraude, la estafa informática, el "ransomware", la piratería y la pornografía infantil. Lo que es claro es que hay que tratar de no caer en la tentación de sancionar con cárcel, porque podría servir para intimidar y censurar a priori la libertad de expresión. Contamos además con otras dos leyes que nos protegen: el Código Penal y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

A pesar de los abusos sufridos por miembros de mi familia en redes cuando servían a través de la política partidaria, valoro el avance en libertad de expresión de mi hermoso país, en que he alzado mi voz libremente, lo cual conlleva la responsabilidad y el deber de respetar el derecho ajeno. Libertad de opinar no significa luz verde para que los troles, periodistas digitales e informadores (anónimos o verdaderos) deshonren, insulten o vilipendien impunemente.

Hace tiempo John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville analizaron cómo se enfrenta a un tirano: "La protección frente a la tiranía del magistrado no es suficiente; hace falta también la protección frente a la tiranía de las opiniones y de los sentimientos predominantes... Frente a la tendencia de la sociedad a imponer... sus propias ideas y prácticas como normas de comportamiento a quienes disienten de ella... hay que limitar las interferencias de la opinión colectiva por medio de la opinión individual y encontrar dicho límite es indispensable para la buena condición de los asuntos humanos, y como medio de protección frente al despotismo político".