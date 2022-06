Día del padre de familia

Nuestro gran Dios nuestro Padre celestial está en los cielos pendiente de darnos el sustento diario, lo cual todo el mundo agradece.

1. Comenzaremos por la familia numerosa de padres en orden a los Arce: del primero que tiene noticia mi memoria es el capitán José de Arce y Cueva, casado con Manuela de León, él es originario de España; tuvo de primogénito a Bernardo Arce y León. Bernardo Arce y León tuvo 3 hijos, Manuela Arce que no tuvo descendencia, Pedro Arce que desde joven vivió en Sonsonate y tuvo 3 varones: Domingo Arce Rascón, hijo de María Cuéllar y Rascón, ella de origen español, a don Armando y al médico Juan José Arce, el cual pensamos vive todavía. También Pedro tuvo parientes como doña Concha Arce que se matrimonió con el Dr. Francisco Escalante y de allí vienen los Escalante Arce, entre ellos don Luis Escalante Arce, fundador del Banco Agrícola, y el historiador famoso Pedro Escalante Arce. Hay un militar de nombre Rafael Arce con un descendiente llamado Lito Arce, más descendencia de varones no sabemos pero él es casado con la hermana del médico y hermano, Mario Zablah.

2. Manuel José Arce tuvo de primogénito a Bernardo Nicolás quien se casó con Juana Aguilar pero agreguemos que el Gral. Arce contrajo matrimonio con Felipa Aranzamendi, el único hijo del cual tengo memoria y que tengo registrado en mis apuntes es Bernardo Nicolás, quien fue padre de Antonio quien tuvo por hijo a Antonio Arce, padre de mi abuela Mercedes Arce. Mercedes Arce es la madre de mi padre, Héctor Manuel, quien casado con mi madre, Carlota Gutiérrez, tuvieron 3 varones: Raúl, quien no tuvo descendencia, Manuel sí tuvo descendencia aquí y en Venezuela y yo que he tenido 3 varones con mi esposa, Martita, solo 2 tengo vivos, el más pequeño de los varones ya falleció a sus 20 años. Esto es lo poco que podemos contar de los padres de la familia.

3. Hay familias que llevan como segundo nombre el Arce, por ejemplo: la familia Lemus Arce, la familia Carranza Arce, la familia Amaya Arce y un abogado Benjamín Arce Guevara que es de Santa Ana, de esos no sabemos si somos o no somos parientes y cuál fue su descendencia.

4. Queremos hacer constar algunas cosas importantes. El Gral. Arce fundó el ejército salvadoreño y fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica en 1834. Yo me he dedicado a escribir en LA PRENSA GRÁFICA desde 1967, un año después de que me gradué de abogado de la Universidad de El Salvador.

5. En este Día del Padre felicitamos a todos los padres responsables del país. Y queremos agregar que de los padres más abnegados de la historia está San José, padre adoptivo de Jesús, pues Dios lo escogió a él para constituir una familia para Jesús. Como es sabido, José no era padre natural de Jesús, porque fue engendrado en el vientre virginal de María por obra del Espíritu Santo; pero, este lo acogió y Jesús se sometió a él como un hijo obediente lo hace con su progenitor. Felicitamos a esos padres que también adoptan a hijos sin ser los padres biológicos y los acogen como si fueran sus hijos carnales. También felicitamos a los padres que han perdido a uno o varios hijos por su valentía y sobre todo por el amor incondicional que ni la muerte puede borrar. Ya nos veremos Dios mediante en el Día del Abogado.