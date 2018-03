Día y mes de la amistad

Lee también

La amistad, pero la verdadera, es el sentimiento más puro aparte del amor de una madre, que pueda existir en la tierra. Por eso, creo que sí vale la pena celebrarlo no solo el 14 sino todo febrero y toda la vida.El amor, el enamoramiento, las mariposas en el estómago, eso es como dicen por ahí “otros 100 pesos”. Sí creo en el amor, efectivamente existe. El amor de pareja es como escribir un libro. Tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace.De la pareja depende mantener el amor en la fase de desarrollo o sea, seguir escribiendo nuevos sueños, proyectos y aventuras juntos, no separados, para que el desenlace sea un final feliz. Y si llega, que sea sin odios, sin remordimientos y sin venganzas.En cambio la amistad puede durar toda la vida. Suele ser más fuerte y transparente que el amor. Perdura en la distancia, en la pobreza y en la enfermedad. Hay amistades desde la infancia, y otras que llegan en la vida adulta, que igual, resisten las tentaciones de la envidia, los celos, la competencia desleal y más.¡Bien dicen que el amor es maravilloso!... y tiene tantas facetas que es posible darlo de mil maneras, a la familia, la mascota, las amistades, las plantas... a nosotros mismos. Sin olvidar que también es complicado y fácil de confundir con otros sentimientos y que algunos de los ingredientes que no deben faltar son la sinceridad y el respeto.